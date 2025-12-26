تاريخ المربع الذهبي في كأس أمم أفريقيا: مصر تتصدر جميع المنتخبات

26 ديسمبر 2025
رفع كأس بطولة كأس أمم أفريقيا في ملعب الحسن أوتارا ستاديوم، 11 فبراير 2025 (Getty)
كأس بطولة كأس أمم أفريقيا على ملعب الحسن وتارا في ساحل العاج، 11 فبراير 2024 (Getty)
انطلقت بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، في الـ21 الشهر الحالي، وتستمر حتى 18 يناير/ كانون الثاني 2026، حيث سيتنافس 24 منتخباً من أجل تحقيق اللقب القاري. ويستعرض التقرير التالي أبرز المنتخبات التي وصلت إلى المربع الذهبي تاريخياً ومن بينها طبعاً المنتخبات العربية التي شاركت في جميع نسخات البطولة الأفريقية.

ويُشارك في بطولة كأس أمم أفريقيا 2025، التي تُقام في المغرب، 24 منتخباً تتنافس من أجل الوصول إلى المباراة النهائية ومحاولة التتويج باللقب الأفريقي، حيث تسعى المنتخبات العربية إلى الوصول إلى أبعد الأدوار، خصوصاً أن آخر منتخب عربي تُوج باللقب كان الجزائر في نسخة عام 2019، وبما أن النسخة ستُلعب في المغرب، فحظوظ منتخب "أسود الأطلس" تبدو كبيرة.

ويتصدر منتخب مصر قائمة أكثر المنتخبات وصولاً إلى المربع الذهبي في تاريخ بطولات كأس أمم أفريقيا، إذ سبق أن وصل في 16 مناسبة (7 مرات مركز أول وتتويج باللقب، ثلاث مرات حلّ وصيفاً، ثلاث مرات جاء في المركز الثالث ومثلها في المركز الرابع)، وهو رقم قياسي مقارنةً بجميع المنتخبات التي شاركت في بطولة أمم أفريقيا، مع العلم أن منتخب مصر هو الأكثر حصداً للقب. 

الركراكي مدرب منتخب المغرب خلال قرعة مونديال 2026، 5 ديسمبر 2025 (Getty)
ويأتي خلف منتخب مصر على صعيد المشاركات العربية، منتخب الجزائر الذي وصل إلى المربع الذهبي في سبع مناسبات (مرتين مركز أول وتتويج باللقب، مرة واحدة حل في المركز الثاني، مرتين في المركز الثالث ومثلها في المركز الرابع)، ثم يأتي منتخب تونس بوصوله سبع مرات في المربع الذهبي على الشكل التالي (مرة واحدة مركز أول وتتويج باللقب، وصيف مرتين، المركز الثالث مرة واحدة، والمركز الرابع في ثلاث مناسبات)، في وقت وصل فيه منتخب السودان إلى المربع الذهبي أربع مرات (مرة مركز أول وتُوج باللقب، مرتين وصافة، مرة واحدة مركز ثالث). أما منتخب المغرب فقد وصل إلى المربع الذهبي في خمس مناسبات (مرة مركز أول وتتويج باللقب، مرة وصافة، مرة مركز ثالث ومرتين مركز رابع)، في حين بلغ منتخب ليبيا المربع الذهبي مرة واحدة وصافة في نسخة عام 1982.

وبالنسبة للمنتخبات الأخرى المشاركة في بطولة كأس أمم أفريقيا فقد احتلت مركزاً في المربع الذهبي تاريخياً على الشكل التالي: نيجيريا 16 مرة، غانا 14 مرة، الكاميرون عشر مرات، ساحل العاج 11 مرة، الكونغو الديمقراطية ست مرات، زامبيا ست مرات، السنغال ست مرات، جنوب أفريقيا أربع مرات، إثيوبيا خمس مرات، الكونغو مرتين، مالي ست مرات، بوركينا فاسو أربع مرات، أوغندا مرتين، غينيا وغينيا الاستوائية مرة واحدة.

