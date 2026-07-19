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تابع معنا يوم النهائي الطويل من كأس العالم 2026: لقطات وأخبار

كرة عالمية
واشنطن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
التحديثات الحية
19 يوليو 2026
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تتجه الأنظار، اليوم الأحد، إلى نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، الذي يُقام على ملعب نيويورك-نيوجيرسي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، حين يلتقي حامل لقب النسخة الماضية، منتخب الأرجنتين بنظيره الإسباني الساعي لنجمته المونديالية الثانية، بعدما كان آخر تتويج له في عام 2010 بجنوب أفريقيا يوم انتصر على هولندا في اللقاء الختامي.

وكان منتخب الأرجنتين قد وصل إلى نهائي كأس العالم بعدما تصدّر دور المجموعات متفوقاً على كلّ من الجزائر والنمسا والأردن، ليتجاوز بعدها في دور الـ32 الرأس الأخضر بصعوبة 2-3 بعد التمديد، ثم مصر في سيناريو مثير بنتيجة 2-3، قبل أن يُزيح سويسرا في ربع النهائي 1-2 في الأشواط الإضافية، لينجح بعد ذلك زملاء القائد ليونيل ميسي في إقصاء إنكلترا من نصف النهائي بهدفين لواحد عن طريق إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز.

على الجانب الآخر استهلّ منتخب إسبانيا رحلته في هذه النسخة بتعادلٍ أمام الرأس الأخضر، ثم انتصار كبير على السعودية 0-4، وبعدها 0-1 على أوروغواي، قبل الفوز على النمسا في دور الـ32 بثلاثية بيضاء، وبهدف من دون مقابل أمام البرتغال و1-2 ضد بلجيكا ثم فرنسا بهدفين نظيفين في المربع الذهبي.

"العربي الجديد" يتابع نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا لحظة بلحظة..

12:17 PM
إنجاز استثنائي يقرّب رودري من نادي العظماء

أعاد رودري (30 عاماً) خلال كأس العالم 2026، تأكيد الأسباب التي قادته إلى الفوز بالكرة الذهبية، بعدما استعاد أفضل مستوياته في الوقت الحاسم من البطولة.

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رودري خلال لقاء فرنسا وإسبانيا، 14 يوليو 2026 (ديفيد بونو/Getty)
كرة عالمية
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رودري يطارد مجد الثلاثية.. إنجاز استثنائي يقربه من نادي العظماء

12:15 PM
القيمة السوقية لنجوم نهائي كأس العالم

شهدت القيمة السوقية لنجوم مباراة نهائي كأس العالم 2026 ارتفاعاً، لكن القيمة السوقية لمنتخب إسبانيا أعلى.

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يامال في ملعب دالاس في 14 يوليو 2026 (مادي ماير/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

القيمة السوقية لنجوم نهائي كأس العالم.. إسبانيا الأفضل

12:14 PM
طقوس النجوم قبل نهائي المونديال

يؤمن عدد من النجوم بطقوس مختلفة، يعتقدون أنها تجلب لهم الحظ في المباريات.

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ميسي في موريستاون، نيو جيرسي، في 18 يوليو 2026 (باتريشيا دي ميلو موريرا/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

من ميسي إلى يامال.. هذه طقوس النجوم قبل نهائي المونديال

12:12 PM
لماذا اختيرت نيويورك-نيوجيرسي لاستضافة نهائي كأس العالم؟

حدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نيويورك-نيوجيرسي لاحتضان المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، لعدة أسباب تنظيمية ولوجستية.

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من مواجهة البرازيل والنرويج في ملعب ميتلايف، 5 يوليو 2026 (ستيف شامبيرز/Getty)
كرة عالمية
التحديثات الحية

لماذا اختيرت نيويورك-نيوجيرسي لاستضافة نهائي كأس العالم؟

12:08 PM
ترتيبات أمنية صارمة في نهائي كأس العالم

ستشهد مباراة نهائي كأس العالم 2026، ترتيبات أمنية صارمة لتأمين سلامة الحاضرين، خصوصاً أنها ستشهد حضور أكبر الشخصيات السياسية والرياضية في العالم.

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الشرطة في ملعب نيويورك نيو جيرسي في 30 يونيو 2026 (براد سميث/Getty)
بعيدا عن الملاعب
التحديثات الحية

الأمن في نهائي كأس العالم 2026.. ترتيبات صارمة بحضور ترامب

11:54 AM
الظاهرة رونالدو يرجّح كفّة إسبانيا على الأرجنتين

أكد الظاهرة البرازيلية رونالدو، المتوج بلقب مونديال 1994 و2002 ووصافة نسخة 1998، أنّ منتخب إسبانيا سيفوز بنهائي كأس العالم وبسهولة، وذلك في حديثٍ اليوم الأحد لشبكة "ESPN"، مشيراً إلى أن فرنسا وإسبانيا كانا الفريقين المفضلين له للفوز.
 

الظاهرة رونالدو خلال المونديال الحالي، 5 يوليو 2026 (جان كاتوفي/Getty)
الظاهرة رونالدو خلال المونديال الحالي، 5 يوليو 2026 (جان كاتوفي/Getty)
11:50 AM
تعرّف إلى موعد المباراة بتوقيتك المحلي

ينتظر المشجعون العرب كحال بقية متابعي لعبة كرة القدم موعد المباراة النهائية.

الدوحة (قطر): 22:00

القدس: (فلسطين): 22:00

تونس (تونس): 20:00

الرباط (المغرب): 20:00

الجزائر (الجزائر): 20:00

القاهرة (مصر): 22:00

الخرطوم (السودان): 21:00

دمشق (سورية): 22:00

عمّان (الأردن): 22:00

بيروت (لبنان): 22:00

بغداد (العراق): 22:00

مسقط (سلطنة عُمان): 23:00

11:15 AM
مشجعو الأرجنتين وإسبانيا يحتشدون في "تايمز سكوير"

أشعلت جماهير منتخب إسبانيا والأرجنتين قبل ساعات من نهائي المونديال في "تايمز سكوير" الواقعة في مانهاتن بنيويورك، وتُعد واحدة من أشهر وأكبر المراكز التجارية التي يقصدها السياح، ويحمل هذا الميدان العديد من الألقاب الشهيرة مثل "مفترق طرق العالم"، أو "مركز الكون"، وكذلك "قلب برودواي العظيم".

دلالات
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من مواجهة مبتوري الأقدام في ملعب نادي فلسطين الرياضي، 18 يوليو 2026 (الأناضول)
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يامال في ملعب دالاس في 14 يوليو 2026 (مادي ماير/Getty)
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رودري خلال لقاء فرنسا وإسبانيا، 14 يوليو 2026 (ديفيد بونو/Getty)
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