تابع معنا يوم النهائي الطويل من كأس العالم 2026: لقطات وأخبار

أعاد رودري (30 عاماً) خلال كأس العالم 2026، تأكيد الأسباب التي قادته إلى الفوز بالكرة الذهبية، بعدما استعاد أفضل مستوياته في الوقت الحاسم من البطولة.
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تتجه الأنظار، اليوم الأحد، إلى نهائي كأس العالم 2026 لكرة القدم، الذي يُقام على ملعب نيويورك-نيوجيرسي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القدس المحتلة، حين يلتقي حامل لقب النسخة الماضية، منتخب الأرجنتين بنظيره الإسباني الساعي لنجمته المونديالية الثانية، بعدما كان آخر تتويج له في عام 2010 بجنوب أفريقيا يوم انتصر على هولندا في اللقاء الختامي.
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وكان منتخب الأرجنتين قد وصل إلى نهائي كأس العالم بعدما تصدّر دور المجموعات متفوقاً على كلّ من الجزائر والنمسا والأردن، ليتجاوز بعدها في دور الـ32 الرأس الأخضر بصعوبة 2-3 بعد التمديد، ثم مصر في سيناريو مثير بنتيجة 2-3، قبل أن يُزيح سويسرا في ربع النهائي 1-2 في الأشواط الإضافية، لينجح بعد ذلك زملاء القائد ليونيل ميسي في إقصاء إنكلترا من نصف النهائي بهدفين لواحد عن طريق إنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز.
على الجانب الآخر استهلّ منتخب إسبانيا رحلته في هذه النسخة بتعادلٍ أمام الرأس الأخضر، ثم انتصار كبير على السعودية 0-4، وبعدها 0-1 على أوروغواي، قبل الفوز على النمسا في دور الـ32 بثلاثية بيضاء، وبهدف من دون مقابل أمام البرتغال و1-2 ضد بلجيكا ثم فرنسا بهدفين نظيفين في المربع الذهبي.
أعاد رودري (30 عاماً) خلال كأس العالم 2026، تأكيد الأسباب التي قادته إلى الفوز بالكرة الذهبية، بعدما استعاد أفضل مستوياته في الوقت الحاسم من البطولة.
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شهدت القيمة السوقية لنجوم مباراة نهائي كأس العالم 2026 ارتفاعاً، لكن القيمة السوقية لمنتخب إسبانيا أعلى.
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يؤمن عدد من النجوم بطقوس مختلفة، يعتقدون أنها تجلب لهم الحظ في المباريات.
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حدّد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" نيويورك-نيوجيرسي لاحتضان المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2026، لعدة أسباب تنظيمية ولوجستية.
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ستشهد مباراة نهائي كأس العالم 2026، ترتيبات أمنية صارمة لتأمين سلامة الحاضرين، خصوصاً أنها ستشهد حضور أكبر الشخصيات السياسية والرياضية في العالم.
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ينتظر المشجعون العرب كحال بقية متابعي لعبة كرة القدم موعد المباراة النهائية.
الدوحة (قطر): 22:00
القدس: (فلسطين): 22:00
تونس (تونس): 20:00
الرباط (المغرب): 20:00
الجزائر (الجزائر): 20:00
القاهرة (مصر): 22:00
الخرطوم (السودان): 21:00
دمشق (سورية): 22:00
عمّان (الأردن): 22:00
بيروت (لبنان): 22:00
بغداد (العراق): 22:00
مسقط (سلطنة عُمان): 23:00
The Final is here!#FIFAWorldCup #KickOffTimes @McDonalds pic.twitter.com/IljaVUDMYx— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) July 19, 2026
أشعلت جماهير منتخب إسبانيا والأرجنتين قبل ساعات من نهائي المونديال في "تايمز سكوير" الواقعة في مانهاتن بنيويورك، وتُعد واحدة من أشهر وأكبر المراكز التجارية التي يقصدها السياح، ويحمل هذا الميدان العديد من الألقاب الشهيرة مثل "مفترق طرق العالم"، أو "مركز الكون"، وكذلك "قلب برودواي العظيم".
⚽ Spain fans gather in New York ahead of World Cup final— AFP News Agency (@AFP) July 19, 2026
Spain fans sing and dance as they walk from Madison Square Garden to Mercado Little Spain in New York on the eve of the World Cup final against Argentina. pic.twitter.com/wPcU73UZN2
⚽ Argentina fans gather in Times Square on eve of World Cup final— AFP News Agency (@AFP) July 19, 2026
Argentina fans gather in New York's Times Square to sing, dance and cheer on their national team ahead of the World Cup final against Spain. pic.twitter.com/PENPHopgXX