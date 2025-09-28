- تأهل نادي مولودية الجزائر إلى الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا بعد فوزه على فاسيل الليبيري بثلاثة أهداف نظيفة، حيث سجل أيوب عبد اللاوي وسفيان بايزيد وأمين مسوسة الأهداف. - صعد نادي الجيش الملكي المغربي والترجي التونسي إلى الدور الثاني بفوزهما على بانغول الغامبي وفان النيجري على التوالي، بينما ودّع الهلال الليبي المنافسات بعد خسارته أمام حورويا كوناكري. - فشل نادي المريخ السوداني في تحقيق نتيجة إيجابية أمام سانت لوبوبو الكونغولي، مما يتطلب منه الفوز بفارق هدفين في الإياب للتأهل.

تأهل نادي مولودية الجزائر إلى الدور الثاني من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، بعدما عبر عقبة فاسيل الليبيري بثلاثة أهداف دون رد في مباراتهما، مساء يوم السبت، التي امتدت لما بعد منتصف الليل، في إطار إياب الدور الأول من عمر نسخة 2025-2026. وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في ملعب فاسيل، لينجح الفريق الجزائري في حسم البطاقة بالانتصار إياباً.

وتقدّم أيوب عبد اللاوي لصالح مولودية الجزائر في الدقيقة الـ12، ثم أضاف زميله سفيان بايزيد هدفاً ثانياً في الدقيقة الـ 47، وسجل أمين مسوسة الهدف الثالث في الدقيقة الـ 90.

وصعد نادي الجيش الملكي المغربي إلى الدور الثاني، بعدما فاز على بانغول الغامبي بهدفين لهدف، ليحقق فوزه الثاني، بعدما فاز ذهاباً بهدفين دون رد. وافتتح تو كارنيرو التقدم للجيش الملكي في الدقيقة الـ18، وأضاف رضا سليم هدفاً ثانياً في الدقيقة الـ58، فيما سجل بانغول هدفاً في الدقيقة الـ79.

ولحق به نادي الترجي التونسي، بعدما فاز على فان النيجري بأربعة أهداف لهدف في ملعب الأول، ليجدّد تفوقه، بعدما فاز في الذهاب بثلاثية نظيفة. وافتتح الجزائري يوسف بلايلي التقدم للترجي في الدقيقة الـ20، وردّ بطل نيجيريا بالتعادل، قبل أن يرد الترجي بثلاثية عبر يان ساس وإبراهيما كيتا وياسين مرياح في الدقائق الـ40 و65 و90.

وودّع نادي الهلال الليبي المنافسات، بعد خسارته أمام حورويا كوناكري الغيني بهدفين مقابل لا شيء، في إياب الدور الأول لدوري أبطال أفريقيا، إذ فاز في الذهاب بهدف نظيف، ولكنه فشل في الحفاظ على تقدمه، واستقبلت شباكه هدفين. وسجل لحورويا باري في الدقيقة الـ30، ثم أضاف لاعبه محمد كايتا هدفاً ثانياً، ليخرج الهلال الليبي خاسراً بمجموع المباراتين (1-2). وفشل نادي تيليكوم الجيبوتي في التأهل، بعدما تعادل مع إيغل نوار البوروندي بهدف لكل فريق، والذي صعد إلى الدور الثاني لملاقاة الأهلي المصري، مستفيداً من تعادله سلبياً في الذهاب، بينما بلغ نهضة بركان الدور ذاته بعد فوزه بنتيجة 3-1 على كارا التوغولي في الإياب، عقب انتهاء المواجهة ذهاباً 1-1.

وخسر نادي المريخ السوداني أمام مضيفه سانت لوبوبو الكونغولي بهدف نظيف، في مباراة الذهاب المؤجلة منذ الأسبوع الماضي، ليصبح المريخ في حاجة للفوز بفارق هدفين في الإياب، من أجل حسم التأهل إلى الدور المقبل. وانتقد مدرب المريخ السوداني، الصربي داركو نوفيتش، في تصريحات صحافية له عقب اللقاء، الأداء التحكيمي، وأكّد أن الأخطاء لعبت دوراً كبيراً في خسارة فريقه مباراة الذهاب.