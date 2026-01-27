تأهل مصر وتونس والجزائر إلى نصف نهائي بطولة أفريقيا لكرة اليد

- تأهلت منتخبات مصر، الجزائر، تونس، والرأس الأخضر إلى نصف نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة اليد في كيغالي، وضمنت المشاركة في كأس العالم بألمانيا العام المقبل. - تصدر منتخب مصر المجموعة الأولى بعد فوزه الكبير على نيجيريا، بينما تأهلت الجزائر بعد فوزها على أنغولا، ليحتل المنتخب الجزائري وصافة المجموعة. - في المجموعة الثانية، تصدرت تونس بعد فوزها على الرأس الأخضر، الذي جاء في المركز الثاني، بينما احتل المغرب المركز الثالث بعد فوزه على غينيا.

تأهلت منتخبات مصر والجزائر وتونس، ومعها منتخب الرأس الأخضر، إلى الدور نصف النهائي لبطولة كأس أمم أفريقيا لكرة اليد في نسختها رقم 27 المقامة حالياً في العاصمة الرواندية كيغالي، ويُسدل الستار عليها يوم السبت المقبل، كما تأهلت المنتخبات الأربعة التي تخوض مباراتَي الدور نصف النهائي، الخميس، إلى بطولة كأس العالم التي تقام في ألمانيا العام المقبل، وبهذه النتائج يلعب المنتخب المصري مع الرأس الأخضر، فيما تقام مواجهة عربية خالصة في المباراة الثانية لنصف النهائي بين تونس والجزائر.

وحسم منتخب" الفراعنة" المركز الأول في المجموعة الأولى بالدور الرئيسي، اليوم الثلاثاء، بعد فوزه الكبير على نيجيريا في الجولة الثانية (48-22)، بفارق 26 هدفاً، ليتصدر القمة برصيد ست نقاط، وأنهى المنتخب المصري (حامل اللقب) الشوط الأول متقدماً على نظيره النيجيري (24-10)، وحصل اللاعب المصري مهاب سعيد على لقب رجل المباراة، وسبق للمنتخب المصري الفوز على الجزائر في الدور الرئيسي (42-28)، كما فاز في الدور الأول على أنغولا والغابون وأوغندا.

وتأهل المنتخب الجزائري إلى الدور نصف النهائي، بعد فوزه على أنغولا بنتيجة (27-22)، ليرفع رصيده إلى نقطتَين، ويقتنص وصافة المجموعة الأولى خلف المنتخب المصري، بفارق الأهداف عن منتخبَي أنغولا ونيجيريا اللذين يحتلان المركزَين الثالث والرابع (على الترتيب) برصيد نقطتين أيضاً، وأنهى المنتخب الجزائري الشوط الأول متقدماً (14-10)، وفاز الظهير الأيمن أيوب العبدي بلقب رجل المباراة.

وفي المجموعة الثانية بالدور الرئيسي، تأهل منتخب تونس مُحتلاً المركز الأول برصيد 5 نقاط بعد فوزه على الرأس الأخضر في الجولة الثانية بالمجموعة (37-25)، ليحتلّ فريق الرأس الأخضر المركز الثاني برصيد أربع نقاط، وانتهى الشوط الأول من مباراة تونس والرأس الأخضر بتقدم منتخب" نسور قرطاج" بنتيجة (15-10)، وكان منتخب تونس تعادل مع المغرب (29-29) في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بالدور الرئيسي، وجاء منتخب المغرب في المركز الثالث في المجموعة برصيد ثلاث نقاط بعد فوزه على غينيا في الجولة الثانية (38-26)، وعاد بالتالي المركز الرابع والأخير إلى غينيا بلا رصيد من النقاط.