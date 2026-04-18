- تأهل نادي شباب الأهلي الإماراتي إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة بعد فوزه على بوريرام يونايتد التايلاندي بنتيجة 3-2، حيث اعتمد المدرب باولو سوزا على دفاع المنطقة والهجمات المرتدة السريعة. - سجل بيتر زولغ هدفاً عكسياً لصالح شباب الأهلي، بينما عزز سعيد عزت الله النتيجة بهدف ثانٍ، رغم محاولات بوريرام يونايتد العودة للمباراة بتسجيل هدفين. - حسم البرازيلي رينان فيكتور التأهل لشباب الأهلي بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 93، ليواصل الفريق الإماراتي سيطرته وينهي اللقاء لصالحه.

ضرب نادي شباب الأهلي الإماراتي موعداً مع فريق ماتشيدا زيلفيا الياباني في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما استطاع العبور من عقبة خصمه بوريرام يونايتد التايلاندي، الذي تجرع مرارة الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء السبت، ضمن منافسات ربع نهائي المسابقة القارية.

وقرر مدرب نادي شباب الأهلي، البرتغالي باولو سوزا، الاعتماد على دفاع المنطقة، والهجمات المرتدة السريعة، الأمر الذي جعل لاعبي فريق بوريرام يونايتد التايلاندي يقعون في الأخطاء، وبخاصة عندما سجل بيتر زولغ هدفاً عكسياً في شباك حارس مرماه بالدقيقة 13 من عمر الشوط الأول، الذي هيمن فيه الفريق الإماراتي على نسبة الاستحواذ، التي وصلت إلى 52%.

ونجح نادي شباب الأهلي الإماراتي مع بداية الشوط الثاني، من تعزيز النتيجة لصاله بهدفٍ ثانٍ في الدقيقة 49، بعدما تمكن النجم الإيراني، سعيد عزت الله، من استغلال غياب الرقابة المفروضة عليه، ووضع كرة رأسية متقنة في شباك حارس مرمى فريق بوريرام يونايتد التايلاندي، الذي فشل بالتصدي لها، ليواصل الفريق الإماراتي بعدها رحلة البحث عن هدفٍ ثالث.

ورغم استحواذ نادي شباب الأهلي على المواجهة، إلّا أنّ بوريرام يونايتد التايلاندي لم يستسلم نهائياً، بل حاول استغلال الأخطاء التي وقع فيها قائد خط وسط الفريق الإماراتي، سعيد عزت الله، الذي تسبب بركلة جزاء في الدقيقة 63، بعدما لمس الكرة بيده بطريقة مقصودة، الأمر الذي جعل البرازيلي غويلهيرم بايسولي، ينجح بتنفيذها في شباك الحارس حمد المقبالي، الذي لم ينجح بالتصدي لها.

وانتفض نجوم فريق بوريرام يونايتد بقوة، بحثاً عن الهدف الثاني، الذي جاء في الدقيقة 70، بعدما استطاع بيتر زولغ إطلاق تسديدة قوية للغاية، لم يتمكن حارس مرمى نادي شباب الأهلي الإماراتي، حمد المقبالي، من التصدي لها، الأمر الذي جعل المدرب البرتغالي، باولو سوزا، يتدخل ويقوم بإجراء تغييرات على تشكيلته الرئيسية، لكنها لم تقدم شيئاً، ليذهب الفريقان بعدها إلى الأشواط الإضافية.

وتمكن قائد نادي شباب الأهلي الإماراتي، البرازيلي رينان فيكتور، من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 93، بعدما استطاع التخلص من الرقابة الدفاعية المفروضة عليه، ونجح بمجهوده الفردي في وضع الكرة بشباك حارس مرمى فريق بوريرام يونايتد التايلاندي، الذي لم يستطع التصدي لها، ليواصل الفريق الإماراتي سيطرته على مجريات الشوط الإضافي الثاني، وينهي اللقاء لصالحه، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ويخطف بطاقة التأهل إلى نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.