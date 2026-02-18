تأهل سينر وألكاراز في بطولة قطر للتنس.. وهذا برنامج مباريات الغد

- تأهل الإسباني كارلوس ألكاراز، المصنف الأول عالمياً، إلى ربع نهائي بطولة قطر إكسون موبيل للتنس بعد فوزه على الفرنسي فالنتين روييه، وسيواجه الروسي كارين خاتشاتوف في مواجهة صعبة. - الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني عالمياً، تأهل أيضاً إلى ربع النهائي بعد فوزه على الأسترالي ألكسي بوبيرين، وسيواجه التشيكي ياكوب مينشك. - اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس تغلب على الروسي دانييل ميدفيديف، وسيلاقي الروسي أندريه روبيلف في مباراة قوية، بينما يواجه الفرنسي أرتور فيس التشيكي يري ليهيتشكا.

لم تشهد منافسات الأربعاء، في بطولة قطر إكسون موبيل للتنس (من فئة 500 نقطة) مفاجآت كبيرة بتأهل الأسماء القوية، بعدما تابع المصنف الأول عالمياً، الإسباني كارلوس ألكاراز (22 عاماً) والمرشح الأول للتتويج بالبطولة، تألقه إثر تأهله إلى ربع النهائي إثر الانتصار على الفرنسي فالنتين روييه، المصنف 60 عالمياً، بمجموعتين دون رد رغم بعض الصعوبات التي واجهها.

وحسم ألكاراز المجموعة الأولى بنتيجة 6ـ2 حيث كان واضحاً الفارق في القدرات بين اللاعبين، قبل أن تشهد المجموعة الثانية في بدايتها تنافساً قوياً ومثيراً بعد تقدم الفرنسي في النتيجة (5ـ2)، حيث كان قريباً من صناعة المفاجأة، غير أن ألكاراز رفع مستواه، ونجح في العودة من بعيد لحسم المجموعة (5-7) متفادياً المرور لمجموعة ثالثة مثلما حصل في مباراته الأولى يوم الثلاثاء أيضاً، حيث كانت المجموعة الثانية أصعب نسبياً.

وسيواجه ألكاراز في ربع النهائي، الروسي كارين خاتشاتوف (17 عالمياً)، في الوقت الذي نجح فيه خاتشانوف في تجاوز المجري مارتون فوتشوفيتش (61 عالمياً) بالانتصار عليه بمجموعتين لواحدة (6ـ2 و4ـ6 و6ـ4)، وتبدو المواجهة بين الطرفين مثيرة، باعتبار أنّها لن تكون سهلة على الإسباني لتخطي منافسه.

من جانبه، ضمن الإيطالي يانيك سينر، المصنف الثاني عالمياً، حضوره في ربع النهائي إثر انتصاره على الأسترالي ألكسي بوبيرين (53 عالمياً)، بمجموعتين دون رد (6ـ3 و7ـ5)، وضرب موعداً مع التشيكي ياكوب مينشك (16 عالمياً) الذي تخطى عقبة الصيني زيزين تشانغ (319 عالمياً) بمجموعتين دون رد (6ـ3 و6ـ2)، وتبدو فرص الإيطالي كبيرة للتأهل رغم أنه لم يكن في أفضل مستوياته لحدّ الآن.

وفي واحدة من أبرز مباريات اليوم، تخطى اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس المصنف 33 عالمياً، عقبة الروسي دانييل ميدفيديف المصنف 11 عالمياً، بالفوز عليه بجموعتين دون رد (6ـ3 و6ـ4)، وسيلاقي في ربع النهائي، الروسي الآخر، أندريه روبيلف المصنف 14 عالمياً وحامل اللقب، الذي تخطى بدوره عقبة المجري فابيان ماروزان بمجموعتين دون رد (6ـ2 و6ـ4)، وسيكون اللقاء بينهما شديد التنافس.

من جهة أخرى، سيخوض الفرنسي أرتور فيس (40 عالمياً) مباراة ربع النهائي أمام التشيكي يري ليهيتشكا، وتخطي فيس مواطنه كوينتين هاليس (71 عالمياً) بينما انتصر التشيكي على البلجيكي زيزو بيرغس (44 عالمياً) بمجموعتين لواحدة (6ـ2 و6ـ1).