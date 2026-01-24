تأهل الجزائر والمغرب ومصر وتونس في بطولة أفريقيا لكرة اليد

- تأهلت منتخبات الجزائر والمغرب ومصر وتونس إلى الدور الرئيسي في كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، حيث حققت الجزائر فوزاً مهماً على زامبيا، بينما انتصر المغرب على الكونغو، وواصلت مصر وتونس تألقهما بتحقيق العلامة الكاملة في مجموعتيهما. - في المجموعة الأولى، تأهلت الجزائر ونيجيريا، بينما في المجموعة الرابعة، تأهل المغرب والرأس الأخضر. في المجموعة الثانية، تصدرت مصر بفوز كبير على أوغندا، وتأهلت أنغولا وصيفاً، أما تونس فقد تصدرت المجموعة الثالثة. - يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، بينما تتنافس الفرق الأخرى في كأس الرئيس، مع تأهل الخمسة الأوائل إلى بطولة العالم 2027.

أُسدل الستار، اليوم السبت، على الدور الأول من منافسات كأس أمم أفريقيا لكرة اليد، المقامة حالياً في العاصمة الرواندية كيغالي، بتأهل منتخبي الجزائر والمغرب، ليلحقا بالمنتخبين المصري والتونسي في الدور الرئيسي من عمر البطولة في نسختها الـ 27.

ونجح منتخب الجزائر، في الفوز على زامبيا بفارق 16 هدفاً وبنتيجة (37-21)، ليحصد تأشيرة التأهل إلى الدور الرئيسي رفقة منتخب نيجيريا عن المجموعة الأولى، وواصل منتخب الجزائر صحوته، وحقق الفوز الثاني له على التوالي في المجموعة، ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، يتأهل بها للدور الرئيسي، وينهي القلق الذي سيطر على جماهيره بعد الخسارة أمام نيجيريا في المباراة الأولى.

وفي المجموعة الرابعة، تأهل منتخب المغرب إلى الدور الرئيسي، بعدما حقق الفوز على نظيره الكونغولي بنتيجة (39-31)، ليحقق الفوز الثاني في المجموعة، ويرفع رصيده إلى أربع نقاط، يحتل بها الوصافة خلف منتخب الرأس الأخضر، إذ تأهلا معاً بعدما كان منتخب الرأس الأخضر حسم قمة المجموعة، برصيد ست نقاط، بانتصاره على بنين (32-24).

وكان يوم الختام في الدور الأول، يوماً عربياً بامتياز، حيث نجح منتخبا مصر وتونس في إكمال الفرحة العربية بحصد العلامة الكاملة، وحصدا في وقت سابق بطاقة العبور للدور الرئيسي، وشهدت المجموعة الثانية تحقيق منتخب مصر الفوز الثالث على التوالي والذي جاء على حساب أوغندا بفارق 41 هدفاً وبواقع (54-13)، وهو فارق ضخم، ليرفع رصيده إلى ست نقاط في المركز الأول، ويواصل عروضه القوية في رحلة الدفاع عن لقبه القاري. وفي المجموعة نفسها فاز منتخب أنغولا على الغابون (33-21)، ليتأهل مع المنتخب المصري وصيفاً للمجموعة. أما في المجموعة الثالثة، فقد حقق منتخب تونس الفوز على كينيا بنتيجة (39-21)، لينهي" نسور قرطاج" الدور الأول بالعلامة الكاملة، عبر حصد ست نقاط من ثلاث مباريات، وحسم صدارة المجموعة.

ويتأهل المنتخبان صاحبا أول مركزين من كل مجموعة إلى الدور الرئيسي، الذي يتم تقسيم المنتخبات فيه إلى مجموعتين، بواقع أربعة منتخبات في كل مجموعة، ويصعد الأول والثاني إلى نصف النهائي، بينما يلعب صاحبا المركز الثالث والرابع في منافسات كأس الرئيس، وتتأهل الفرق صاحبة المراكز الخمسة الأولى في الترتيب النهائي إلى بطولة العالم لكرة اليد المقرر إقامتها في ألمانيا 2027.