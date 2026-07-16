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تأهل الأرجنتين.. الإنكليز محطَّمون والإسبان يترقبون "النهائي العظيم"

بعيدا عن الملاعب
لندن

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
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16 يوليو 2026   |  آخر تحديث: 11:15 (توقيت القدس)
لقاء الأرجنتين وإنكلترا في ملعب أتلانتا في 15 يوليو 2026 (روبن علم/Getty)
لقاء الأرجنتين وإنكلترا في ملعب أتلانتا في 15 يوليو 2026 (روبن علم/ Getty)
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- حقق منتخب الأرجنتين فوزًا مثيرًا على إنكلترا بنتيجة 2-1 في الدقائق الأخيرة، ليصل إلى نهائي كأس العالم للمرة الثانية على التوالي بعد فوزه بالنسخة الماضية في قطر.
- في إنكلترا، سادت حالة من الإحباط بعد الخسارة، حيث كانوا على وشك الوصول إلى النهائي لأول مرة منذ 60 عامًا، مما أثار عناوين مثل "قلوب محطمة" في الصحف البريطانية.
- في إسبانيا، تركزت التغطية الإعلامية على المواجهة المرتقبة مع الأرجنتين في النهائي، مع تسليط الضوء على تألق ميسي ورغبته في تحقيق لقب كأس العالم مرة أخرى.

حقق منتخب الأرجنتين عودة تاريخية أمام إنكلترا في الدقائق الأخيرة، لينتصر بنتيجة 2-1 ويتأهل إلى نهائي كأس العالم للعام الثاني على التوالي، بعدما تُوج بلقب النسخة الماضية في قطر، وتناقلت الصحف حول العالم خبر انتصار الأرجنتين بعناوين بارزة أهمها: الإنكليز بقلوب محطمة، والإسبان المنافسون الأقوياء في مباراة الأحد المقبل، يترقب العالم بشغف "النهائي العظيم".

 

وفي إنكلترا، كان الإحباط واضحاً، فقبل هدف إنزو فرنانديز في الدقيقة الـ86، كانوا في طريقهم لبلوغ نهائي كأس العالم بعد انتظار دام 60 عاماً، فقد كان نهائي عام 1966 ضد ألمانيا، الذي أقيم على أرضهم، أول نهائي لهم، وكان بمثابة بداية لعنة: فمنذ ذلك الحين، لم يفوزوا بأي لقب، ولم يصلوا إلى نهائي كأس العالم مرة أخرى. لهذا السبب، عنونت صحيفتا الغارديان وبي بي سي مقالتهما بـ"قلوب محطمة"، وهو شعور شاركه اللاعبون والجهاز الفني والجماهير. وفي الوقت نفسه، ذهبت صحيفة "ذا صن" إلى أبعد من ذلك، حيث نددت بـ"غطرسة" الأرجنتينيين الذين احتفلوا بالنصر بلافتة تعلن: "جزر فوكلاند أرجنتينية".

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أما في إسبانيا، التي ستواجه الأرجنتين في النهائي، فقد كان التركيز على الموعد المرتقب، حيث قالت صحيفة ماركا: "الأرجنتين تسحق إنكلترا في سبع دقائق. وستكون هناك فيناليسيما"، في إشارة إلى المباراة التي كانت ستجمع المنتخبين في مارس/ آذار الماضي في قطر ضمن نهائي فيناليسيما، لكن اللقاء أُلغي. وجاء عنوان صحيفة موندو دبيورتيفو مقتصراً على كلمة واحدة "فيناليسيما"، في وقت اختارت فيه صحيفة آس التركيز على نجاح قائد منتخب الأرجنتين وعنونت مقالها بـ"ميسي يريد كأس العام ثانية". وبدورها ركزت صحيفة سبورت على تألق "البولغا" وكتبت: "إنه خالد! ميسي يؤهل الأرجنتين للمباراة النهائية ضد إسبانيا".

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