تأهل أول فريقين من كل مجموعة لمرحلة خروج المغلوب في كأس العرب 2025

- ستُقام النسخة الثانية من كأس العرب في قطر من 1 إلى 18 ديسمبر، بمشاركة 16 منتخباً عربياً من آسيا وأفريقيا، وستُقام المباريات في ستة ملاعب استضافت كأس العالم 2022. - تم تقسيم المنتخبات إلى أربع مجموعات، حيث يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة خروج المغلوب، التي تشمل ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي في استاد لوسيل. - تُطبق معايير كسر التعادل مثل فارق الأهداف في دور المجموعات، وتُستخدم الركلات الترجيحية في حال التعادل في مرحلة التصفيات.

ستُقام النسخة الثانية من كأس العرب في قطر اعتباراً من الأول وحتى الـ18 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وستستضيف ستة ملاعب هذا المونديال العربي. وسبق لهذه الاستادات جميعها احتضان مباريات كأس العالم قبل ثلاث سنوات.

وكما كان الحال خلال مونديال قطر 2022، سيستضيف ملعب البيت المباراة الافتتاحية للبطولة، بينما سيحتضن الملعب الرائع استاد لوسيل المباراة النهائية. وبحسب الموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، ستشارك في النهائيات 16 منتخباً عربياً من قارتي آسيا وأفريقيا، إذ تأهل إلى النهائيات تلقائياً كل من قطر بصفتها الدولة المضيفة، والجزائر بطلة النسخة السابقة، بالإضافة إلى أعلى سبعة منتخبات تصنيفاً وقت إجراء القرعة. أما المقاعد السبعة المتبقية، فتم التعرف عليها من خلال سلسلة مباريات التأهل (بنظام المباراة الواحدة)، التي سبق أن أُقيمت في قطر يومي 25 و26 نوفمبر/ تشرين الثاني.

المنتخبات المتأهلة

تأهلت لبطولة كأس العرب 2025 في قطر منتخبات: قطر (البلد المضيف)، الجزائر (حامل اللقب)، مصر، العراق، الأردن، المغرب، المملكة العربية السعودية، تونس، الإمارات العربية المتحدة. كما تأهل منتخبات عُمان والبحرين وسورية والمنتخب السوداني، ومنتخب الكويت ومنتخب جزر القمر، وأخيراً منتخب فلسطين.

وانضمت الفرق المتأهلة من التصفيات إلى الفرق التسعة التي تأهلت تلقائياً، إذ جرى تقسيمها إلى أربع مجموعات، كل مجموعة تضم أربعة منتخبات، وذلك خلال قرعة البطولة التي أُجريت بالدوحة في 25 مايو/ أيار الماضي.

مجموعات البطولة

ضمت المجموعة الأولى: قطر، تونس، سورية/ جنوب السودان، فلسطين/ ليبيا، أما المجموعة الثانية فتشمل: المغرب، السعودية، عُمان/ الصومال، اليمن/ جزر القمر، وجاء في المجموعة الثالثة: مصر، الأردن، الإمارات العربية المتحدة، الكويت/ موريتانيا، وفي المجموعة الرابعة: الجزائر، العراق، البحرين/ جيبوتي، لبنان/ السودان. وسيتأهل أول فريقين من كل مجموعة لمرحلة خروج المغلوب، التي تتضمن ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي الذي سيقام على استاد لوسيل في 18 ديسمبر المقبل.

معايير كسر التعادل في دور المجموعات لبطولة كأس العرب

إذا انتهى دور المجموعات وكان هناك فريقان في المجموعة نفسها يمتلكان عدد النقاط نفسه، فستُطبق المعايير الآتية بالترتيب لتحديد التصنيف النهائي: المعيار الأول يتضمن أكبر عدد من النقاط المحققة في مباريات المجموعة بين الفرق المعنية، وأفضل فارق أهداف من مباريات المجموعة بين الفرق المعنية، وأكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة بين الفرق المعنية.

وأما المعيار الثاني إذا تساوى فريقان أو أكثر بناءً على المعايير الثلاثة أعلاه، يُحدَّد الترتيب كما يلي: فارق الأهداف الأفضل في جميع مباريات المجموعة، أكبر عدد من الأهداف المسجلة في جميع مباريات المجموعة، أعلى نقاط سلوك الفريق (اللاعبون والمسؤولون) المتعلقة بعدد البطاقات الصفراء والحمراء، فالبطاقة الصفراء: ناقص نقطة واحدة، والطرد غير المباشر (نتيجة بطاقتين صفراوين): ناقص ثلاث نقاط، والطرد المباشر: ناقص أربع نقاط، والبطاقة الصفراء والطرد المباشر: ناقص خمس نقاط.

وإذا لم يُتخّذ قرار من خلال المعايير في الخطوتين الأولى والثانية، يُطبق ما يلي: يُصنف الفريقان، أو أكثر، المتساويان في النقاط وفقاً لأحدث نسخة منشورة من تصنيف "فيفا" للرجال، حتى يمكن اتخاذ قرار.

الوقت الإضافي والركلات الترجيحية

في مرحلة التصفيات، إذا انتهت المباراة بالتعادل في الوقت الطبيعي، لا يُعطى وقت إضافي، ويُلجأ إلى الركلات الترجيحية لتحديد الفائز. وفي مرحلة خروج المغلوب خلال النهائيات، إذا انتهت المباراة بالتعادل في الوقت الطبيعي، يُعطى وقت إضافي، وإذا استمر التعادل يُلجأ إلى الركلات الترجيحية.