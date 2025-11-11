تألق عربي يزيّن دورة ألعاب التضامن الإسلامي بإنجازات تاريخية

- تألق الرياضيون العرب في دورة ألعاب التضامن الإسلامي، حيث حققوا ميداليات متنوعة في السباحة والملاكمة والكاراتيه ورفع الأثقال وكرة القدم داخل الصالات، مع بروز لافت للجزائر في السباحة والملاكمة. - السعودية أحرزت ذهبية في السباحة عبر زيد السراج، بينما حققت مصر ذهبية في رفع الأثقال بفضل رحمة أحمد، وبرزت قطر بميدالية فضية في السباحة. - الميداليات العربية عكست الطموح والإصرار، مع تأكيد على مستقبل مشرق للرياضة العربية بفضل الإنجازات المتنوعة والمنافسة الشريفة.

واصل الرياضيون العرب حضورهم المميز في دورة ألعاب التضامن الإسلامي بعدما شهدت المنافسات تألقاً لافتاً لأبطال من مختلف الدول صعدوا إلى منصات التتويج في السباحة والملاكمة والكاراتيه ورفع الأثقال وكرة القدم داخل الصالات، وهذا وسط تنافس كبير بين المشاركين.

وبرز الظهور الجزائري في تخصصات عدة، كان أبرزها السباحة، إذ توّج جواد صيود بالميدالية الذهبية في سباق 400 متر سباحة متنوعة. وفي الملاكمة، أحرزت إشراق شايب الذهب، بعد تفوقها على التركية برفين كاباك في وزن 65 كيلوغراماً. كما حصدت الجزائر ميداليات فضية وبرونزية في الملاكمة، حين نال عباس محمد الفضة في وزن 55 كيلوغراماً، ويوغرطة آيت بقة الفضة، في وزن 65 كيلوغراماً. كما حقّق ميدوني فالح البرونزية في الكاراتيه وزن 84 كيلوغراماً، ونالت منصوري فتيحة البرونزية في الملاكمة وزن 51 كيلوغراماً، وكذلك سلموني شهيرة البرونزية في وزن 57 كيلوغراماً.

وحصدت المملكة العربية السعودية ميدالية ذهبية جديدة في التضامن الإسلامي عبر الشاب زيد السرّاج، بعد أن سجّل رقماً وطنياً جديداً في سباق 100 متر سباحة حرة. كما نالت عبير الشهري الميدالية البرونزية في الكاراتيه وزن 50 كيلوغراماً، بعد تفوقها على الإماراتية حوراء العجمي. وحصد المصارع سعود البشير البرونزية في الكاراتيه وزن 60 كيلوغراماً، بينما ظفر عماد الزبن بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر سباحة حرة. وحقق المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة الميدالية الفضية، بعد خسارته في النهائي أمام منتخب إيران بنتيجة خمسة أهداف دون مقابل، بينما نالت المغربية شيماء الحيطي الميدالية الفضية في وزن 55 كيلوغراماً.

وضمنت رحمة أحمد الميدالية الذهبية لمصر في رفع الأثقال، بعد تحقيقها مجموعاً قدره 243 كيلوغراماً في وزن 86 كيلوغراماً. وفاز اللاعب كريم كحلة بميداليتين، فضية وبرونزية، في منافسات وزن 94 كيلوغراماً، فيما حصلت اللاعبة سارة سمير على ثلاث ميداليات، ذهبية وفضيتين، في منافسات وزن 77 كيلوغراماً. وفي منافسات الكاراتيه، نال الأردني محمد الجعفري الميدالية الفضية بعد أداء لافت هذه المرة، فيما حمل عبد الله شعبان علم الكويت على منصة التتويج، بتحقيقه فضية وزن 60 كيلوغراماً في الفئة ذاتها. وواصل الكويتيون حضورهم في الكاراتيه مع سيد محمد الموسوي الذي أحرز فضية أخرى في تخصص الكاتا.

وفي السباحة، منح علي تامر قطر أوّل ميدالية لها، بعدما تألق في سباق 100 متر سباحة حرة، وحلّ ثانياً بزمن مميز بلغ 49 ثانية و63 جزءاً من الثانية، ليضيف إنجازاً جديداً لـ "الأدعم" في البطولة، بينما ضمن رضا مسعودي الميدالية البرونزية للإمارات في وزن 84 كيلوغراماً. واختزلت الميداليات العربية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي حجم الطموح والإصرار لدى الرياضيين العرب، الذين جسّدوا صورة مشرقة للتنافس الشريف والإنجاز المشرف. وبين ذهب الجزائر وفضة المغرب وبرونز السعودية، برزت أسماء جديدة أكدت أن المستقبل العربي في الرياضة يسير بخطى واثقة نحو الأفضل.