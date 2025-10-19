شهدت مختلف ملاعب الدوريات في أوروبا تألقاً عربياً بلوحات كروية، اليوم السبت، تألق فيها نجوم الجزائر والمغرب على وجه خاص، وذلك من خلال لمساتهم الساحرة وأهدافهم الحاسمة، بعدما بصموا على حضورٍ لافتٍ في مباريات فرقهم، سواء بالتسجيل أو صناعة الأهداف، وفي مقدمتهم سفيان ديوب، وهشام بوداوي، ويوسف الكشاتي، وإسماعيل صيباري، وأيوب الكعبي.

وقاد الثنائي العربي: المغربي سفيان ديوب والجزائري هشام بوداوي فريق نيس للتفوق على أولمبيك ليون، في الأسبوع الثامن من الدوري الفرنسي، إذ صنع ديوب الهدف الأول لزميله ميلفن بارد في الدقيقة الخامسة، ثم سجل الهدف الثاني في الدقيقة الـ 35، قبل أن يضيف بوداوي الهدف الثالث بتسديدة قوية في الدقيقة الـ 55، وبهذا رفع ديوب رصيده إلى أربعة أهداف وتمريرتين حاسمتين في 12 مباراة بجميع المسابقات، بينما وقّع بوداوي على هدفه الأول هذا الموسم.

وفي الجولة نفسها، قدّم لاعب الوسط المغربي، ياسين كشطة، أداءً مميزاً في مواجهة فريقه لوهافر أمام مضيفه أولمبيك مرسيليا، بعدما افتتح اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً التسجيل في الدقيقة الـ 24 بطريقة رائعة، إثر انطلاقة من الجهة اليسرى وتسديدة أرضية خادعة بقدمه اليمنى، ليمنح ناديه التقدم، ويوقّع على أول أهدافه هذا الموسم في بطولة "الليغ 1" أمام فريق الجنوب.

وأما في الجولة التاسعة من الدوري الهولندي، فبصم المغربي يوسف الكشاتي على رقم قياسي جديد مع نادي نيميخن، بعد أن تمكن من تسجيل هدف في شباك تفينتي بعد 79 ثانية فقط من دخوله بديلاً، ليصبح أسرع لاعب بديل يسجل هدفاً للفريق، منذ خافيير فيت في أكتوبر/ تشرين الأول 2021، وكان ذلك أيضاً أمام نادي تفينتي، مع الإشارة إلى أن هذا الهدف هو الثالث للاعب منذ انطلاق الموسم، ليواصل تألقه اللافت مع ناديه.

وواصل المغربي الآخر، إسماعيل صيباري، تألقه مع نادي أيندهوفن في الدوري الهولندي، بعد أن صنع الهدف الثاني لزميله غوس تيل في الدقيقة الـ 50، وليساهم بذلك في فوز فريقه على غو أهد إيغلز (2-1)، ورفع صيباري رصيده إلى خمس مساهمات تهديفية منذ انطلاق الموسم (أربعة أهداف وتمريرة حاسمة)، كما تألق مواطنه سفيان الكرواني بتسجيله الهدف الثالث في فوز أوتريخت على فوليندام (3-1)، وهو الثالث له هذا الموسم.

ولم يتوقف تألق اللاعبين العرب عند هذا الحد، إذ واصل المهاجم المغربي، أيوب الكعبي، تألقه اللافت مع أولمبياكوس في الدوري اليوناني لكرة القدم، وذلك بعدما قاد فريقه للفوز على نادي لاريسا بثنائية نظيفة، بعدما افتتح التسجيل في الدقيقة الثانية بطريقة رائعة، قبل أن يضاعف النتيجة من ركلة جزاء في الدقيقة الـ 45، علماً بأن الكعبي قد رفع رصيده إلى خمسة أهداف في عشر مباريات، ليواصل هوايته المفضلة في هز الشباك بثبات واستمرارية.

وفي الدوري الألماني، تألق المغربي الشاب، بلال الخنوس (21 عاماً)، مع شتوتغارت في فوزه على فولفسبورغ بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، ضمن الجولة السابعة من المسابقة، بعد أن صنع الهدف الثالث لزميله أنجيلو ستيلر في الدقيقة الـ 80، ورفع "أسد الأطلس" رصيده إلى ست مساهمات تهديفية هذا الموسم (ثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة) في عشر مباريات بين "البوندسليغا" والدوري الأوروبي، ليؤكد أنه أحد أبرز المواهب الصاعدة في أوروبا.

كما ترك الجزائري إسماعيل بن ناصر بصمته في الدوري الكرواتي، بعدما قدّم تمريرة حاسمة في فوز ناديه دينامو زغرب على أوسييك بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ضمن الجولة العاشرة، وهي أول مساهمة تهديفية له منذ انتقاله إلى الفريق في "الميركاتو" الصيفي الماضي، أما مواطنه نذير بن بوعلي فقد واصل تألقه في الدوري البلغاري، بعد أن قاد فريقه غيور للفوز على ديوسجيور (2-1)، بإحرازه الهدف السابع له هذا الموسم، ليؤكد حضوره القوي في هجوم الفريق.