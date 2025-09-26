تألق عربي في الدوري الأوروبي: أهداف مغربية وبصمة جزائرية

- تألق اللاعبون العرب في الدوري الأوروبي، حيث قاد المغربي أنس الزروري باناثينايكوس لفوز كبير على يونغ بويز بثلاثية، مما يعزز طموحات النادي في المنافسة الأوروبية. - سجل حمزة إيكمان هدفاً لليل الفرنسي ضد بران النرويجي، بينما قاد أوليفييه جيرو الفريق للفوز، مما يبرز أهمية اللاعبين العرب في تحقيق الانتصارات. - في مواجهة شتوتغارت وسيلتا فيغو، سجل الجزائري بدر الدين بوعناني والمغربي بلال الخنوس أهدافاً حاسمة، مما يعكس جاهزية شتوتغارت للمنافسة الأوروبية.

شهدت ملاعب الدوري الأوروبي تألقاً عربياً لافتاً، بأهداف مغربية عديدة وبصمة جزائرية أولى، جاءت حاسمة لفرقهم في تحقيق انطلاقة قوية، مساء الخميس، وحصد ثلاث نقاط ثمينة، كشفت عن طموحات مبكرة في سباق المنافسة على اللقب. ورغم صعوبة المهمة، فإن هذه البطولة، التي تُعد الثانية من حيث الأهمية في القارة العجوز، تؤكد مكانتها الكبيرة من خلال قيمة الأندية المشاركة فيها.

وجاء الظهور الأبرز من نصيب الدولي المغربي، أنس الزروري، الذي خطف الأضواء بقيادته باناثينايكوس اليوناني إلى فوز عريض (4-1) على ضيفه يونغ بويز السويسري في الدوري الأوروبي لكرة القدم. وافتتح كارول سويديرسكي التسجيل لأصحاب الأرض، قبل أن يتألق الزروري بثلاثية كاملة وضعته في صدارة العناوين، ليؤكد قدرته على أن يكون ورقة رابحة في رحلة النادي اليوناني نحو مسار أوروبي واعد.

🚨GOAL! Anass Zaroury 19'



Zaroury makes it three!



🇪🇺 Young Boys 0-3 Panathinaikospic.twitter.com/jNuSrjm9WP — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 25, 2025

وافتتح المغربي حمزة إيكمان التسجيل لصالح ليل الفرنسي أمام ضيفه بران النرويجي، في الدقيقة الـ 54، ليثبت أن ضمه كان رهاناً ناجحاً للنادي. ورغم تقدّم أصحاب الأرض، فقد نجح ماغنوسون في إدراك التعادل للفريق النرويجي، غير أن دخول المخضرم أوليفييه جيرو في الشوط الثاني غيّر ملامح اللقاء، بعدما قاد ليل إلى خطف الفوز، وحصد ثلاث نقاط ثمينة مع بداية المشوار الأوروبي.

Hamza Igamane ouvre le score face à Brann en UEFA Europa League.



🇳🇴😮‍💨 pic.twitter.com/0s4Sd49How — ᴍᴏᴜɴᴛᴀᴋʜᴀʙ ғᴏᴏᴛ 🇲🇦 (@MountakhabFoot) September 25, 2025

وفي مواجهة شتوتغارت الألماني وضيفه سيلتا فيغو الإسباني، خطف العرب الأضواء بقوة، بعدما افتتح الجزائري بدر الدين بوعناني التسجيل لصالح شتوتغارت في الدقيقة الـ 51، إثر تمريرة طويلة متقنة من الحارس نوبل، قبل أن يعزز المغربي بلال الخنوس التقدم بالهدف الثاني في الدقيقة الـ 68. ورغم تقليص بورخا إيغلاسياس الفارق لصالح سيلتا فيغو عند الدقيقة الـ 86، فإن ردة الفعل الإسبانية جاءت متأخرة، ليحسم شتوتغارت اللقاء بانتصار ثمين يعكس جاهزيته للمنافسة الأوروبية.

وقدّم اللاعبون العرب بداية استثنائية في الدوري الأوروبي، بأهداف مؤثرة وانتصارات ثمينة منحت أنديتهم دفعة قوية في مستهل المشوار. وبين تألق مغربي لافت وبصمة جزائرية مؤثرة، يتضح أن الحضور العربي قد يتحول هذا الموسم إلى عنصر حاسم في سباق المنافسة القارية.