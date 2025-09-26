تألق عربي في افتتاح "سوبر غلوب" اليد: انتصارات مهمة للأهلي والزمالك والشارقة

القاهرة

العربي الجديد

العربي الجديد
26 سبتمبر 2025
الأهلي يفتتح مشاركته في"سوبرغلوب" كرة اليد بالفوز (فيسبوك)
الأهلي افتتح مشاركته بفوز مهم على سيدني الأسترالي (الأهلي/فيسبوك)
حقق الأهلي والزمالك المصريان، والشارقة الإماراتي ثلاثة انتصارات غالية، دشنت بها الأندية العربية اليوم الأول من منافسات بطولة كأس العالم لكرة اليد "سوبر غلوب"، اليوم الجمعة، المقامة حالياً في مصر.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز سهل على نظيره سيدني الأسترالي بنتيجة (41 – 14)، في إطار الجولة الأولى من عمر المجموعة الثانية، ونال أول نقطتين له في سباق المجموعة. وأنهى الأهلي الشوط الأول متفوقاً على منافسه الأسترالي بنتيجة (20-6) بفارق 14 هدفاً، وسط سيطرة أهلاوية، ثم واصل التفوق في الشوط الثاني، وحسم النتيجة لصالحه، وتألق في التشكيلة أكثر من لاعب مثل ياسر سيف وكاستيلو وفوكس وسيف هاني. ولم يواجه الفريق الأحمر أدنى صعوبة في اللقاء، خاصة في ظل تميز لاعبيه في الجانب الدفاعي، وإفساد الهجمات الأسترالية، وسرعة التحول من الدفاع إلى الهجوم.

وفي لقاء آخر، حقق نادي الزمالك الفوز بصعوبة على توباتي البرازيلي بنتيجة (26-24)، بعد مواجهة شرسة ظلت نتيجتها معلقة حتى حسمها الفريق الأبيض لصالحه، ليحصد أول نقطتين في المجموعة الثالثة. وأنهى الزمالك الشوط الأول متفوقاً بنتيجة (13-11) بفارق هدفين، وكان الطرف الأفضل، ثم واصل التألق مع مقاومة كبيرة من جانب توباتي في الشوط الثاني، والذي شهد التعادل (13-13)، ليحصد الزمالك في نهاية المطاف الفوز بفارق هدفين (26-24). وشهدت المباراة تألق نجم الزمالك لكرة اليد المخضرم أحمد الأحمر، الذي سجل خمسة أهداف، فيما نال زميله بيجاد مروان لقب رجل المباراة.

كأس بطولة كأس العالم لكرة اليد للأندية، 3 أكتوبر 2024 (Getty)
3 اختبارات صعبة للأندية العربية في سوبر غلوب كرة اليد

وفي المجموعة الأولى، حقق الشارقة الإماراتي فوزاً غالياً على نظيره كاليفورنيا إيغلز الأميركي، بنتيجة (35-30)، ليحصد أول نقطتين له في سباق الدور الأول والمنافسة على التأهل إلى الدور المقبل. وتفوق الشارقة على منافسه الأميركي من الشوط الأول، الذي حسمه لصالحه بفارق ثلاثة أهداف بنتيجة (18-15)، وواصل التفوق وزاد الفارق إلى خمسة أهداف في نهاية المباراة، ليخرج بأول نقطتين له في المجموعة.

