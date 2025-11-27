تألق درويش يُحرج الركراكي ويعيد جدل معايير الاختيار في منتخب المغرب

- تألق صهيب درويش، نجم نادي أيندهوفن، في دوري أبطال أوروبا بإحرازه هدفين ضد ليفربول، مما أثار تساؤلات حول استبعاده من منتخب المغرب رغم أدائه المميز. - غياب درويش عن تشكيلة المدرب وليد الركراكي يثير الجدل، خاصة مع تراجع أداء بعض اللاعبين الأساسيين قبل بطولة أمم أفريقيا، مما يستدعي مراجعة الخيارات الفنية. - يطالب المتابعون بمنح درويش فرصة لإثبات مؤهلاته مع المنتخب الأول، نظراً لأدائه البارز في أوروبا وقدرته على صناعة الفارق.

فرض نجم نادي أيندهوفن الهولندي صهيب درويش (23 عاماً) نفسه نجماً لامعاً في لقاء ناديه ضد ليفربول الإنكليزي، أمس الأربعاء، على ملعب أنفيلد، لحساب منافسات دوري أبطال أوروبا، وذلك بعدما أحرز هدفين من أصل أربعة، وسط بروز أيضاً نجمي منتخب المغرب إسماعيل صيباري (23 عاماً) وأنس صلاح الدين (23 عاماً).

وأثار الأداء المميز للاعب صهيب درويش في دوري أبطال أوروبا علامات استفهام كبيرة حول معايير الاختيارات داخل منتخب أسود الأطلس، وبخاصة في ظل غياب أسماء بارزة عن كتيبة المدرب وليد الركراكي (50 عاماً) عن المباريات الأخيرة، في مقدمتها صهيب درويش ونجما نادي واتفورد الإنكليزي عمران لوزا (26 عاماً) وعثمان معما (20 عاماً).

ويتساءل متابعو منتخب المغرب عن خبايا استبعاد هؤلاء اللاعبين خلال المواجهتين الأخيرتين ضد منتخبي موزامبيق وأوغندا، خصوصاً أن اللاعب صهيب درويش، الذي أثبت قدرته على صناعة الفارق في المواجهات الأوروبية برفقة نادي أيندهوفن الهولندي، ليس فقط من خلال إحراز أهداف حاسمة، بل بفضل تحركاته الذكية والضغط المستمر على دفاعات الأندية المنافسة، لكنه بقي خارج حسابات المدرب وليد الركراكي رغم أن المنتخب المغربي يمر بفترة حساسة مع غيابات بارزة وتراجع أداء عدد من اللاعبين الأساسيين قبل أيام قليلة قبل انطلاق بطولة أمم أفريقيا، التي يستضيفها المغرب اعتباراً من 21 ديسمبر/ كانون الأول وتستمر حتى 18 يناير/كانون الثاني القادمين.

ويرى عدد من المتابعين أن المدرب وليد الركراكي لم يمنح أي فرصة للاعب صهيب درويش من أجل الوقوف على مؤهلاته الفنية والبدنية، إذ اقتصرت مشاركته فقط مع المنتخب الأولمبي، الأمر الذي يفرض مراجعة حقيقية للخيارات الفنية، بهدف إنصاف بعض اللاعبين المهمشين، من أبرزهم صهيب درويش الذي يعد حالياً أحد أبرز النجوم المغاربة في أوروبا، نظراً إلى مساهمته الكبيرة في فوز ناديه على ليفربول الإنكليزي نتيجة وأداء، لذا تنبغي مراجعة ملف هذا النجم الصاعد، مع ضرورة منح الفرصة لكلّ لاعب يثبت أحقيته في تمثيل منتخب بلده المغرب.