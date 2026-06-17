تأشيرة بمباراة واحدة للاعب إيران في كأس العالم.. وأميركا تنفي

- واجه منتخب إيران تحديات لوجستية في كأس العالم 2026، حيث انتهت صلاحية تأشيرة اللاعب مهدي ترابي بعد المباراة الأولى، لكن تم حل الأزمة بجهود الاتحاد الإيراني والفيفا. - أقام المنتخب في المكسيك بسبب التعقيدات السياسية مع الولايات المتحدة، مما اضطرهم للتنقل بين البلدين لخوض المباريات، وأثار ذلك استياء اللاعبين والجهاز الفني. - نفت الولايات المتحدة إجبار المنتخب على مغادرة البلاد فور انتهاء المباراة، مؤكدة أن الخطة كانت واضحة وأن جميع اللاعبين حصلوا على التأشيرات اللازمة.

في فصل جديد من التعقيدات التي ترافق مشاركة منتخب إيران في كأس العالم 2026، وقع الجناح مهدي ترابي في مأزق هدده بالغياب عن المباريات المقبلة، بعدما انتهت صلاحية تأشيرته الأميركية عقب المباراة الافتتاحية أمام نيوزيلندا التي انتهت بتعادل المنتخبين 2-2 الاثنين، قبل أن يحصل تأشيرة متعددة الدخول بعد تدخل الاتحاد الإيراني وفيفا لحل الأزمة، في الوقت الذي نفت فيه الولايات المتحدة، شكاوى المنتخب الإيراني بأنه قد تم إجباره على مغادرة البلاد فور انتهاء مباراته الأولى في كأس العالم.

وفي التفاصيل، تفاجئ اللاعب بأن تأشيرته الأميركية كانت دخولًا واحدًا فقط، بخلاف معظم لاعبي المنتخب الذين حصلوا على تأشيرات متعددة الدخول. وبعد مباراة إيران ونيوزيلندا في لوس أنجلوس، غادر المنتخب إلى المكسيك، فانتهت صلاحية تأشيرة ترابي عمليًا، وأصبح بحاجة إلى تأشيرة جديدة للعودة إلى الولايات المتحدة قبل مواجهة بلجيكا.

وذكرت تقارير صحافية عديدة أن عددًا من مسؤولي البعثة حُرموا من التأشيرات، فيما اتخذ المنتخب من تيخوانا المكسيكية مقرًا له، مع التنقل إلى الولايات المتحدة لخوض المباريات. وبحسب مانشرته صحيفة ديلي ميل البريطانية، حصل معظم لاعبي المنتخب الإيراني على تأشيرات متعددة الدخول إلى الولايات المتحدة، غير أن تأشيرة ترابي صدرت لدخول واحد فقط، ما جعل عودته إلى الأراضي الأميركية غير ممكنة بعد مغادرة المنتخب إلى المكسيك، حيث تقيم البعثة الإيرانية خلال البطولة.

وعمل الاتحاد الإيراني لكرة القدم على استخراج تأشيرة جديدة للاعب، أملاً في لحاقه بالمواجهة المقبلة أمام بلجيكا، في وقت تتواصل فيه أزمة المنتخب مع القيود المفروضة على تنقل بعثته بين المكسيك والولايات المتحدة، فيما أكدت فيه وكالة رويترز للأنباء أن ترابي حصل لاحقًا على تأشيرة أميركية جديدة متعددة الدخول، بعد تدخل الاتحاد الإيراني والتنسيق مع فيفا.

ولم يكن ترابي قد شارك في مباراة إيران الأولى أمام نيوزيلندا، إذ بقي على مقاعد البدلاء، لكن الأزمة فتحت بابًا أوسع للحديث عن الظروف التي يعيشها المنتخب الإيراني منذ وصوله إلى المونديال، خصوصًا مع ما رافق مشاركته من قيود على بعض أفراد البعثة، ومشكلات تتعلق بالتنقل بين مقر الإقامة وملاعب المباريات.

وتقيم بعثة منتخب إيران في المكسيك خلال البطولة، رغم أن مباريات الفريق في دور المجموعات تقام داخل الولايات المتحدة، بسبب التعقيدات السياسية والدبلوماسية المحيطة بالعلاقات بين طهران وواشنطن. وهذا الواقع فرض على المنتخب تنقلًا مستمرًا بين المكسيك وأميركا، في مشهد غير مألوف داخل بطولة بحجم كأس العالم.

ولم تقف الأزمة عند ترابي وحده من حيث الأجواء العامة المحيطة بالمنتخب، إذ كان القائد مهدي طارمي قد عبّر عن غضبه من الظروف التي تمر بها البعثة الإيرانية، معتبرًا أن الوضع لا يساعد اللاعبين على التحضير الطبيعي للمباريات. كما انتقد الجهاز الفني الإيراني اضطرار المنتخب إلى مغادرة لوس أنجلوس والعودة إلى المكسيك بعد المباراة، بدل البقاء للاستشفاء والاستعداد بهدوء.

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الولايات المتحدة تنفي

بدورها نفت الولايات المتحدة، شكاوى المنتخب الإيراني بأنه قد تم إجباره على مغادرة البلاد فور انتهاء مباراته الأولى في كأس العالم، بدلاً من منحه يوماً للاستشفاء في فندق، مؤكدة أن هذه كانت الخطة الموضوعة للفريق منذ البداية. وقال أندرو جولياني، المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المعني بالفيفا، لوكالة أسوشييتد برس مساء الثلاثاء: "لقد كنا واضحين بأن هذه هي الإجراءات المتبعة". وصرح مدرب المنتخب الإيراني، أمير قلنوي، بعد تعادل الفريق مع نيوزيلندا، بأن الفريق تلقى أوامر بمغادرة الولايات المتحدة والعودة إلى معسكره التدريبي في المكسيك بعد ساعات قليلة فقط. وأضاف قلنوي أن الفريق كان يتوقع قضاء الليلة في كاليفورنيا للاستفادة القصوى من فترة الراحة الطبيعية بعد المباراة الافتتاحية.

وصرح جولياني، خلال مقابلة تم بثها على قناة سي بي إس نيوز، أن بعض أعضاء الجهاز الفني والإداري للمنتخب الإيراني مُنعوا من دخول الولايات المتحدة، لكنه أكد أن جميع اللاعبين والمدربين حصلوا على تأشيرات. كما أوضح الشروط التي بموجبها سيتمكن المنتخب الإيراني من دخول الولايات المتحدة لخوض مبارياته. وقال جولياني: "سيُسمح للفريق بالدخول قبل يوم من المباراة، أي قبل يوم من انطلاقها. وسيُطلب منهم المغادرة في مساء يوم المباراة. وسيتمكنون من فعل ذلك مرة أخرى في لوس أنجليس وسياتل".