تأشيرات منتخب إيران لكأس العالم.. بين تأكيد برّاك ونفي "فارس"

- أكد السفير الأميركي في تركيا، توم بّراك، حصول لاعبي منتخب إيران على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم 2026، مشيدًا بجهود السفارة الأميركية في أنقرة. - نفت وكالة "فارس" الإيرانية إصدار التأشيرات لبعض أعضاء الجهازين الفني والإداري، رغم تأكيدات السفير الأميركي. - يستعد منتخب إيران للسفر إلى إسبانيا قبل التوجه إلى المكسيك، حيث سيخوض مبارياته في الولايات المتحدة، بدءًا من مواجهة نيوزيلندا في 15 يونيو.

أكد سفير الولايات المتحدة الأميركية في تركيا توم بّراك حصول لاعبي منتخب إيران على تأشيرات الدخول إلى بلاده خلال بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام هذا الصيف في ثلاث دول، فيما نفت وكالة "فارس" الإيرانية حصول العديد من أعضاء البعثة على التأشيرات.

وجاء في التغريدة التي نشرها برّاك على حسابه في منصة إكس مساء الجمعة: "أشعر بالفخر بالعمل الذي أنجزه فريقنا المتميز في السفارة الأميركية في أنقرة لمعالجة طلبات تأشيرات المنتخب الإيراني لكرة القدم في طريقه للمشاركة في كأس العالم بالولايات المتحدة. الرياضة تتجاوز الحدود، ونتطلع إلى الترحيب بالرياضيين والمشجعين من مختلف أنحاء العالم".

Proud of our outstanding team at the U.S. Embassy in Ankara for their work processing visas for Iran’s national football team on their road to the @FIFAWorldCup in the United States.



Sports transcends borders, and we look forward to welcoming competitors and fans from around the… https://t.co/KpFUCFcvZV — Ambassador Tom Barrack (@USAMBTurkiye) June 5, 2026

من جهتها، نفت وكالة "فارس" الإيرانية ما كتبه سفير الولايات المتحدة الأميركية في تركيا توم برّاك، بعدما كشفت أن واشنطن لم تصدر بعد تأشيرات دخول لبعض أعضاء الجهازين الفني والإداري لمنتخب إيران المشارك في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

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ويستعد منتخب إيران إلى السفر من تركيا إلى إسبانيا قبل أن يتوجه إلى مقر إقامته في المكسيك، رغم أنه سيخوض المواجهات الثلاثة في مرحلة المجموعات من بطولة كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة الأميركية. ويخوض منتخب إيران مباراته الأولى في 15 يونيو/حزيران أمام نيوزيلندا في لوس أنجليس التي تحتضن مباراته الثانية أيضا ضد بلجيكا في الـ21 من يونيو، قبل لقاء مصر في الـ27 من الشهر نفسه في سياتل ضمن منافسات المجموعة السابعة من المونديال.

وكان رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج قد قال في وقت سابق من يوم الجمعة: "أعتقد أن جميع التأشيرات (الأميركية) ستُمنح، ولن تكون هناك أي مشكلة في هذا الشأن، بعدما أجريت محادثات مع فيفا بشأن التأشيرات الأميركية. وطُلب منا تسليم جميع جوازات السفر إلى السفارة الأميركية في أنقرة، حيث توجد بعثتنا".