- أعلنت اتحادات كرة القدم في لبنان والبحرين وفلسطين وإسرائيل تأجيل جميع الأنشطة الرياضية بسبب التوترات الأمنية الناجمة عن هجوم أميركي إسرائيلي على إيران، مع تخوف من تصاعد الاعتداءات في المنطقة. - تعرضت العاصمة البحرينية المنامة لهجوم صاروخي إيراني، مما دفع الاتحاد البحريني لاتخاذ قرار مماثل لنظيره اللبناني بتأجيل المباريات حتى إشعار آخر. - قطر نجحت في التصدي لهجمات صاروخية إيرانية، وأدانت وزارة الخارجية القطرية الهجوم، مؤكدة على حقها في الرد، بينما لم تصدر بقية الاتحادات الخليجية بيانات مشابهة.

أعلن الاتحاد اللبناني لكرة القدم ونظيره البحريني إيقاف النشاطات الرياضية كافّة في البلدين على خلفية الحرب التي اندلعت في المنطقة عقب هجوم أميركي إسرائيلي مشترك على إيران اليوم السبت، لتتدحرج الأمور في دول عدة خلال الساعات الأخيرة.

وقال الاتحاد اللبناني للعبة في بيانٍ رسمي على حسابه في فيسبوك: "تقرّر تأجيل المباريات والبطولات والنشاطات كافّة اعتباراً من اليوم وحتى إشعارٍ آخر، وذلك في ظل الظروف الراهنة وحرصاً على السلامة العامة، على أن يجري تحديد المواعيد الجديدة في وقت لاحق وفق المستجدات"، ويأتي هذا القرار بسبب التخوف من رفع إسرائيل نسبة اعتداءاتها على لبنان مع إمكانية فتح جبهة الجنوب من حزب الله اللبناني.

ومع تدهور الأمور في منطقة الخليج العربي، ودوي انفجار في العاصمة البحرينية المنامة عقب سقوط صواريخ إيرانية في منطقة الجفير، حيث يقع مقرّ قيادة الأسطول الخامس الأميركي، اتخذ الاتحاد البحريني لكرة القدم قراراً مماثلاً لنظيره اللبناني، إذ أكد في بيانٍ مقتضب: "تأجيل جميع المباريات حتى إشعارٍ آخر".

من جانبه أعلن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم عن تأجيل الاجتماع التشاوري مع الأندية، والذي كان مقرراً اليوم السبت، حتى إشعار آخر، وذلك "نظراً للظروف المستجدة، وحرصاً على سلامتكم" على حدّ قوله. أما الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم فقد ألغى بدوره جميع المباريات التي كان من المقرر إقامتها اليوم، وذلك "تماشياً مع الوضع الأمني ​​وتوجيهات قيادة الجبهة الداخلية" بحسب بيانٍ على حسابه في "إنستغرام".

ولم تصدر بقية الاتحادات الخليجية أو العربية في المنطقة أي بيانات حول توقف النشاط الكروي، إن كان في الكويت أو السعودية أو العراق أو سلطنة عُمان أو الإمارات، وكذلك الأردن وسورية، حتى لحظة كتابة هذا الخبر، في الوقت الذي نشر فيه الاتحاد القطري للعبة صورة للعاصمة الدوحة كُتب عليها: "اللهم اجعل بلدنا هذا آمناً مطمئناً سخاءً رخاءً إلى يوم الدين"، وذلك عقب استهداف الأراضي القطرية بصواريخ إيرانية باليستية، والذي أدانته وزارة الخارجية هناك بقولها أنّه "لا ينمّ عن حسن نية"، ويهدد العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب الاحتفاظ بالحق الكامل في الردّ.

وكانت وزارة الدفاع القطرية قد أعلنت في وقت سابق اليوم السبت، النجاح في التصدي ‏لعدد من الهجمات التي استهدفت الأراضي القطرية ضمن ثلاث موجات من الهجمات، مؤكدة أن "التعامل مع التهديد جرى فور رصده، ووفق الخطة الأمنية المعتمدة مسبقاً، إذ جرى إسقاط جميع الصواريخ قبل وصولها إلى أراضي الدولة"، في وقت أعلن فيه الحرس الثوري الإيراني استهداف عدة قواعد أميركية في الكويت والإمارات وقطر والبحرين.