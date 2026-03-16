تأجيل محاكمة 18 مشجعاً لمنتخب السنغال في المغرب

- أرجأت محكمة الاستئناف في الرباط النظر في قضية 18 مشجعاً سنغالياً متهمين بأحداث شغب خلال نهائي كأس أمم أفريقيا، استجابة لطلب الدفاع لمنحهم وقتاً إضافياً لإعداد ملفات القضية. - المتهمون نفوا التهم الموجهة إليهم، والتي شملت ممارسة العنف ضد قوات الأمن وإتلاف تجهيزات رياضية، بينما طالب الادعاء بعقوبات أشد تصل إلى عامين سجناً. - المباراة شهدت فوضى بعد احتساب ركلة جزاء للمغرب، وانتهت بفوز السنغال 1-0، وقدّرت الأضرار بالملعب بأكثر من 430 ألف دولار.

أرجأت محكمة الاستئناف في الرباط، الاثنين، النظر في قضية 18 مشجعاً لمنتخب السنغال أُدينوا سابقاً بأحكام سجن تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة، على خلفية أحداث الشغب التي رافقت نهائي كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، وذلك إلى 30 آذار/مارس، بحسب ما أفاد به فريق الدفاع.

وأوضحت محامية المتهمين نعيمة الكلاف بحسب ما ذكرته وكالة فرانس برس أنّ قرار التأجيل جاء استجابة لطلب هيئة الدفاع بهدف منحها وقتاً إضافياً لإعداد ملفات القضية، حيث كان المشجعون قد أُوقفوا عقب المباراة التي أقيمت في 18 يناير/ كانون الثاني، ووُجهت إليهم تهم تتعلق بالشغب، شملت ممارسة العنف، خصوصاً ضد قوات الأمن، وإتلاف تجهيزات رياضية، واقتحام أرضية الملعب، إضافة إلى رشق المقذوفات.

وكان المتهمون قد نفوا خلال محاكمتهم الأولى ارتكاب أي مخالفات، في مباراة شهدت أجواء مشحونة وانتهت بفوز السنغال 1-0 بعد التمديد، وكانت المحكمة قد أصدرت في 19 شباط/فبراير أحكامها الابتدائية، إذ قضت بسجن تسعة متهمين لمدة عام مع غرامة قدرها 545 دولاراً، فيما حُكم على ستة آخرين بالسجن ستة أشهر وغرامة 218 دولاراً، بينما نال ثلاثة عقوبة السجن ثلاثة أشهر وغرامة 109 دولارات، قبل أن يعلن الدفاع استئناف هذه الأحكام.

في المقابل، كان الادعاء العام قد طالب بإنزال عقوبات أشد قد تصل إلى عامين سجناً بحق بعض المتهمين، وذلك بعدما شهدت المباراة حالة فوضى جراء احتساب ركلة جزاء للمغرب في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني، عقب إلغاء هدف للسنغال، ما دفع عدداً من مشجعي "أسود التيرانغا" إلى محاولة اقتحام أرضية الميدان لنحو 15 دقيقة، حتى أثناء استعداد إبراهيم دياز لتنفيذ الركلة التي أهدرها لاحقاً.

وفي الشوطين الإضافيين، حسم بابي غي اللقاء لمصلحة السنغال بتسجيله هدف الفوز بتسديدة قوية، وخلال الأحداث، ألقى بعض المشجعين مقذوفات باتجاه أرض الملعب، بينها كرسي واحد على الأقل، وقدّرت النيابة العامة الأضرار التي لحقت بالملعب، الذي خضع لإعادة بناء كاملة قبل انطلاق البطولة، بأكثر من 430 ألف دولار. واستضاف المغرب النسخة الخامسة والثلاثين من بطولة كأس أمم بين 21 ديسمبر/ كانون الأول و18 يناير/ كانون الثاني، كما يستعد للمشاركة في تنظيم نهائيات كأس العالم 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال.