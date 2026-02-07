تأجيل محاكمة 18 سنغالياً في المغرب بسبب أحداث نهائي أمم أفريقيا

- تأجلت محاكمة 18 سنغالياً في المغرب إلى الخميس المقبل بعد أحداث نهائي كأس أمم أفريقيا 2026، حيث شهدت المباراة توتراً كبيراً واشتباكات بين جماهير السنغال ورجال الأمن. - أدان رئيس "فيفا" جياني إنفانتينو الأحداث، وفرض الاتحاد الأفريقي عقوبات على المدرب بابي ثياو واللاعبين السنغاليين، مع غرامات مالية كبيرة على الاتحاد السنغالي بسبب سلوك الجماهير. - كما فرض الاتحاد الأفريقي عقوبات على لاعبي المغرب وغرامات مالية على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بسبب اقتحام منطقة تقنية حكم الفيديو المساعد واستخدام الليزر.

أعلنت النيابة العامة المغربية، اليوم السبت، تأجيل محاكمة 18 سنغالياً إلى الخميس المقبل، بعد توقيفهم على خلفية أحداث نهائي بطولة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم الذي أقيم على ملعب الأمير مولاي عبد الله في العاصمة الرباط يوم 18 يناير/ كانون الثاني 2026، وشهد تتويج أسود التيرانغا باللقب الثاني في تاريخهم بهدفٍ من دون مقابل أمام أصحاب الدار بعد شوطين إضافيين.

وجاء في البيان الرسمي: "عُقدت أول جلسة لمحاكمة المتهمين في 22 يناير، قبل أن تؤجل لـ29 من الشهر ذاته بطلب منهم، من أجل إعداد الدفاع، ثم تأجلت إلى الخامس من فبراير/ شباط الجاري لغياب الدفاع، مع تمسّك المعتقلين بحضور دفاعهم. المعتقلون السنغاليون لم يضربوا عن الطعام، ويستفيدون من الوجبات التي توفّرها المؤسسة السجنية بصفة عادية ومنتظمة".

وشهدت مواجهة النهائي أحداثاً متوترة للغاية، خاصة بعد احتساب ركلة جزاء لصالح المغرب في آخر أنفاس اللقاء، وهو ما دفع لاعبي السنغال بطلبٍ من المدرب بابي ثياو لمغادرة الميدان، ليحصل هرج ومرج من قبل جماهير السنغال التي دخلت في عراك مع رجال حفظ الأمن داخل الملعب، وانتشر العديد من الفيديوهات لتلك الحادثة، قبل أن يُهدر نجم ريال مدريد إبراهيم دياز الفرصة السانحة لحصد اللقب الثاني في تاريخ أسود الأطلس حين سدد ضربة بانينكا كارثية، تصدّى لها الحارس إدواردو ميندي بسهولة، ليُحرز على إثرها بابي غايي هدف الانتصار في الدقيقة 94 من عمر الشوط الإضافي الأول.

وفي اليوم التالي، أدان رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السويسري جياني إنفانتينو تلك الأحداث ووصفها بـ"غير المقبولة"، في حين تحرّك الاتحاد الأفريقي للعبة وفرض عقوبات على المدرب بابي ثياو بالإيقاف خمس مباريات رسمية على مستوى المسابقات الأفريقية، مع تغريمه مبلغاً ناهز 100 ألف دولار أميركي، بداعي "سلوك غير رياضي"، كما قررت لجنة الانضباط إيقاف اللاعبين إليمان نداي وإسماعيلا سار مباراتين، إلى جانب فرض غرامات مالية وصلت إلى 615 ألف دولار أميركي على الاتحاد السنغالي لكرة القدم بسبب تصرفات جماهيره، وهو القرار الذي رفض الاتحاد المحلي للعبة قبوله.

وعلى المقلب الآخر، أوقف الاتحاد الأفريقي كلاً من نجم باريس سان جيرمان الفرنسي أشرف حكيمي مباراتين، وإسماعيل صيباري ثلاث مباريات، مع غرامة مالية قدرها 100 ألف دولار أميركي، بسبب سلوك غير رياضي، إلى جانب فرض غرامة مالية قدرها 315 ألف دولار على الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بحجة اقتحام اللاعبين منطقة تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR)، واستخدام الجماهير الحاضرة في استاد الأمير مولاي عبد الله الرياضي أجهزة الليزر.