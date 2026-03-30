تأجيل جلسة استئناف مشجعي السنغال المحتجزين في المغرب

تأجلت جلسة استئناف مشجعي السنغال المحتجزين في المغرب منذ نهائي كأس أمم أفريقيا 2025 لكرة القدم، والتي كانت مقررة اليوم الاثنين، إلى 13 إبريل/نيسان، في خطوة تُطيل أمد قضية أثارت جدلاً واسعاً منذ يناير/ كانون الماضي، وفق ما أوضحته وزارة الخارجية السنغالية في بيان رسمي.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت أحكاماً بالسجن على 18 مشجعاً سنغالياً، تراوحت بين ثلاثة أشهر وسنة واحدة، بعد إدانتهم بتهمة "الشغب"، على خلفية الأحداث التي رافقت المباراة النهائية للبطولة، والتي أُقيمت في 18 يناير/كانون الثاني على ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط، وشهدت اضطرابات أثرت على سير اللقاء.

وأكدت وزارة الخارجية السنغالية في بيانها قائلة: "سيستمر مواطنونا في الاستفادة من مساعدة فريقهم القانوني، بالإضافة إلى تمثيلنا الدبلوماسي والقنصلي في المغرب"، مشددة على التزام الدولة بمتابعة القضية عن كثب، ودعم المشجعين المحتجزين وعائلاتهم حتى صدور الحكم النهائي.

وتأتي هذه التطورات في سياق أزمة أوسع مرتبطة بنهائي البطولة، حيث كان المنتخب السنغالي قد حسم اللقاء ميدانياً بهدف بابي غي في الوقت الإضافي (1-0)، قبل أن تقرر لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم في 17 مارس/آذار منح الفوز للمغرب اعتبارياً بنتيجة (3-0) بداعي انسحاب السنغال، ما فجّر موجة جدل امتدت خارج القارة.

وفي موازاة ذلك، لا تزال السنغال متمسكة بموقفها، بعدما تقدّمت باستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضي للطعن في القرار، في وقتٍ تتواصل فيه تداعيات هذا الملف على المستويين الرياضي والقانوني، مع ترقب ما ستُسفر عنه جلسة الاستئناف المرتقبة في منتصف إبريل.