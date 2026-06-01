بييلسا يشرح أسباب استبعاد سواريز من كأس العالم

- أكد مدرب منتخب أوروغواي، مارسيلو بييلسا، عدم وجود مشكلة مع لويس سواريز، موضحاً أن عدم استدعائه لكأس العالم 2026 جاء بسبب اختياره للاعبين شباب مثل داروين نونيز وفيديريكو فيناس ورودريغو أغيري. - سواريز، الذي أعرب عن رغبته في العودة للمنتخب، كان قد أعلن اعتزاله سابقاً لإفساح المجال للجيل الشاب، لكنه أبدى استعداده للمساهمة مجدداً. - رغم انتقاداته السابقة لبييلسا، يظل سواريز الهداف التاريخي لأوروغواي بمشاركته في أربع بطولات كأس عالم وتسجيله 69 هدفاً في 143 مباراة.

أكد مدرب منتخب أوروغواي، الأرجنتيني مارسيلو بييلسا (70 عاماً)، أنه لا توجد لديه أي مشكلة مع المهاجم الأسطوري لويس سواريز (39 عاماً)، وأنه لم يستدعه لكأس العالم 2026 لأنه اختار داروين نونيز، وفيديريكو فيناس، ورودريغو أغيري. رغم أن مهاجم إنتر ميامي الأميركي أعرب عن رغبته في المساعدة والمشاركة في البطولة التي تشهد حضور أفضل اللاعبين في العالم.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الاثنين، تصريحات بييلسا في مؤتمر صحافي. وقد استذكر المدرب الأرجنتيني وداع "إل بيستوليرو" لمنتخب بلاده، وأشار إلى أنه عند إعلان اعتزاله، أعرب لاعب إنتر ميامي الحالي عن رغبته في إفساح المجال لتطوير اللاعبين الشباب. وأضاف بييلسا: "ثم أعلن استعداده للمساهمة بالعودة إلى المنتخب، وهو ما اعتبرته تصريحاً قيّماً وصادقاً. لا توجد لدي أي مشكلة مع سواريز. لقد اخترت داروين نونيز، وفيديريكو فيناس، ورودريغو أغيري. أي قرار قد يكون خاطئاً، لكنني أعتمد فقط على ما أراه الأفضل لنجاح الفريق رياضياً".

وفي الأول من إبريل/نيسان الماضي، فتح سواريز الباب أمام العودة إلى "السيليستي"، مصرحاً بأنه لن يرفض أبدا الانضمام إلى تشكيلة الفريق في كأس العالم. وقال "إل بيستوليرو" لوسائل الإعلام بعد حصة تدريبية لفريقه: "لن أرفض أبداً الانضمام إلى المنتخب إذا احتاجني، خاصةً مع اقتراب كأس العالم. لقد انسحبت لأنني أدركت أنه عليّ إفساح المجال للجيل الشاب. لقد قلت أشياء لم يكن ينبغي لي قولها. وقد اعتذرت بالفعل لمن كنت مديناً لهم بالاعتذار".

وكان سواريز قد ودّع المنتخب الوطني في سبتمبر/أيلول 2024 بعد التعادل السلبي مع باراغواي في تصفيات كأس العالم. وبعد هذا الإعلان بفترة وجيزة، انتقد مهاجم برشلونة وأتلتيكو مدريد السابق بشدة بييلسا، متهماً إياه بزرع الفتنة داخل الفريق. وشهدت مسيرة سواريز المشاركة في كأس العالم أربع مرات، بعد أن لعب سابقاً في جنوب أفريقيا عام 2010، والبرازيل عام 2014، وروسيا عام 2018، وقطر عام 2022. ويُعد سواريز الهداف التاريخي لمنتخب أوروغواي برصيد 69 هدفاً في 143 مباراة، وقد لعب 16 مباراة في كأس العالم.