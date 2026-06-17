بييلسا يرد على لقطته الجدلية: لست عارض أزياء

- مارسيلو بييلسا، مدرب منتخب الأوروغواي، أثار الجدل بعدم النظر إلى الكاميرا في صورته الرسمية لكأس العالم 2026، مؤكدًا أنه ليس عارض أزياء ولا يحتاج لتفسير تصرفه. - بييلسا، المعروف بلقب "إل لوكو"، أشار إلى أنه لا يرى مشكلة في ارتداء النظارات أو النظر للأسفل، وذلك بعد تعادل فريقه مع السعودية في أولى مباريات البطولة. - الأوروغواي ستواجه الرأس الأخضر في 21 يونيو، وتختتم دور المجموعات بمواجهة إسبانيا في 26 يونيو، في مباراة حاسمة بالمكسيك.

قال الأرجنتيني مارسيلو بييلسا (70 عاماً)، المدير الفني لمنتخب الأوروغواي، إنه ليس عارض أزياء، وذلك بعدما ظهر في صورته الرسمية لبطولة كأس العالم 2026 لكرة القدم، المقامة حالياً في أميركا والمكسيك وكندا، وهو ينظر إلى الأسفل.

وبحسب تقرير وكالة الأنباء البريطانية "بي أي ميديا"، الثلاثاء، فإن المدرب المعروف بلقب "إل لوكو" وتعني المجنون، اختار عدم النظر إلى عدسات الكاميرا خلال الصورة الرسمية التي تُلتقَط، وتُبَثّ على شاشات التلفزيون قبل المباريات خلال البطولة المقامة حالياً في أميركا والمكسيك وكندا. وحينما سئل عن تلك الصورة غير التقليدية وذلك بعد تعادل فريقه في أولى مبارياته بالبطولة أمام السعودية بهدف لمثله، في اللقاء الذي أقيم في ميامي، قال المدرب: "لا أريد شرح أي شيء، التُقِطَت الصورة كما هي".

بعيدا عن الملاعب أسعار جنونية لمواقف الملاعب في كأس العالم 2026

وأضاف: "لست عارض أزياء، ولست مضطراً إلى تقديم أي تفسير لما حدث". وتابع مدرب الأوروغواي: "إذا كنت أرتدي نظارة، فلماذا أرتديها؟ حينما تنظر إلى عين أحدهم، لماذا تفعل ذلك؟". وأوضح بييلسا: "لا مشكلة في ارتداء النظارات أو النظر إلى شخص ما في عينه أو النظر إلى أسفل". وسيواجه منتخب الأوروغواي نظيره الرأس الأخضر في ملعب هارد روك استاديوم يوم 21 يونيو/حزيران الجاري، بعد نجاح الأخير في خطف تعادل ثمين من منتخب إسبانيا، على أن يختتم رحلته في دور المجموعات أمام الأخير في أقوى مباريات المجموعة يوم 26 يونيو، في اللقاء الذي سيُقام على ملعب إستاديو أكرون في المكسيك.