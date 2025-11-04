بيير ساج... من مقاعد البدلاء إلى صناعة المجد في ليون وحُلم لانس

- شهدت كرة القدم تحولاً في مناصب التدريب، حيث بدأت الأندية تمنح الفرصة لأشخاص غير لاعبين محترفين، مثل بيير ساج، الذي عُيّن مدرباً مؤقتاً لنادي أولمبيك ليون في 2023. - ساج، الذي بدأ مسيرته كحارس مرمى في أندية هاوية، تولى مناصب متعددة في نادي بورغ بيروناس، وساهم في صعود الفريق، قبل أن ينضم لأكاديمية ليون، ويعمل مع نادي النجم الأحمر. - بعد نجاحه مع ليون، تعاقد معه نادي لانس، حيث قاد الفريق لتحقيق نتائج إيجابية، وأصبح من أبرز المرشحين للمنافسة على الصدارة في فرنسا.

كانت مناصب التدريب في كرة القدم حِكراً تقريباً على اللاعبين السابقين، غير أن السنوات الأخيرة شهدت تغيّراً لافتاً في هذا التقليد. فاليوم، بدأت الأندية تمنح الفرصة لأشخاص لم يتمكنوا من الوصول إلى مستوى اللاعبين الحترافيين، لكنهم يمتلكون من القدرات الذهنية والمعرفة الفنية، ما يؤهلهم للتألق على مقاعد البدلاء. وأحد أبرز هؤلاء هو بيير ساج (46 عاماً)، الذي لم يقترب يوماً من عالم كرة القدم الكبرى، حتى نوفمبر/تشرين الثاني 2023، حين عُيّن مدرباً مؤقتاً لنادي أولمبيك ليون، وهو في الرابعة والأربعين من عمره.

وبحسب تقرير موقع قناة تي واي سي الأرجنتينية، أمس الاثنين، فقبل ذلك، كانت له مسيرة قصيرة بصفة حارس مرمى مع فريقي بيليه وفاليه، وهما ناديان هاويان في فرنسا. وفي تلك الفترة، لم يقتصر دوره على حماية الشباك فقط، بل كان أيضاً جزءاً من الهيكل الإداري للناديين، كما عمل في الوقت نفسه كشافاً لصالح نادي شاتورو. وفي عام 2007، انضم ساج إلى نادي بورغ بيروناس، إذ تولّى العديد من المناصب على مدار سنواته هناك، من مدرب للفئات السنية إلى مدير رياضي، ثم مدير فني للفريق الرديف، ومساعد للمدرب الأول.

وخلال تلك الفترة، ساهم في صعود الفريق إلى الدرجة الثالثة، وهو إنجاز منحه أول فرصة له بوصفه مديرا فنيا مع نادي شامبيري، الذي تمكن معه من إنقاذ الفريق من الهبوط. واستمرّت رحلة ساج في الدرجات الدنيا من الكرة الفرنسية حتى عام 2019، حين التحق بأكاديمية نادي ليون لتدريب الفئات العمرية. وبعد عامين، تلقّى اتصالاً من نجم منتخب السنغال السابق، حبيب بيي، الذي بدأ خوض تجربة التدريب، وضمّه إلى جهازه الفني في نادي النجم الأحمر (نادٍ في الدرجات الدنيا بفرنسا).

وامتدت تجربة بيي مع النجم الأحمر لـ55 مباراة، قبل أن تنتهي، ليعود ساج مجدداً إلى نادي ليون ليتولى مسؤولية فرق الناشئين. غير أن الأزمة التي عصفت بالنادي المملوك لرجل الأعمال الأميركي، جون تيكستور، جعلته يُستدعى بشكل عاجل لتولي تدريب الفريق الأول بشكل مؤقت. لكن سلسلة من الانتصارات المبهرة، أبقته في منصبه مدرباً أول للفريق، ليصبح لاحقاً ثالث أكثر مدرب حصداً للنقاط في تاريخ نادي ليون.

ومثلما كانت انطلاقته مفاجئة، جاء رحيله أيضاً سريعاً، بعدما دخل في خلاف مع المالك، ما أدى إلى إقالته من منصبه. غير أن نادي لانس استغل الموقف سريعاً، وتعاقد معه لقيادة الفريق في الموسم الحالي، وهي مغامرة سرعان ما أثمرت نتائج إيجابية، إذ بات فريق "الدم والذهب" اليوم أحد أبرز المرشحين للمنافسة على الصدارة في فرنسا، والتأهل إلى البطولات الأوروبية في الموسم المقبل. وخلال إحدى عشرة جولة فقط من الدوري الفرنسي (الليغ 1)، أصبح فريق ساج من أبرز مفاجآت البطولة، بينما بدأ اسم المدرب الفرنسي يسطع أكثر في سماء كرة القدم الأوروبية، بفضل قدرته اللافتة على تطوير اللاعبين، وتحسين أدائهم الجماعي والفردي.