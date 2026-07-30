- مشروع "FIFA Forward Enterprise" وأهدافه: يهدف المشروع إلى تأسيس شركة تجارية مملوكة للفيفا لدمج الحقوق التجارية وإدارة البطولات، مع بيع حصة أقلية لجمع 4.2 مليارات دولار، لدعم الاتحادات الأعضاء خاصة في الدول النامية. - معارضة الاتحاد الأوروبي والأندية الكبرى: يعارض الاتحاد الأوروبي لكرة القدم وعدد من الأندية الكبرى المشروع، محذرين من تسليع كرة القدم وفقدان روحها، وانتقاد استخدام التمويل لشراء الولاءات. - خلاصة النزاع وتأثيره على هوية كرة القدم: يعكس النزاع صراعاً حول هوية كرة القدم، حيث ترى الاتحادات الصغيرة المشروع كفرصة للعدالة المالية، بينما تثير المخاوف الأوروبية حول رهن الحقوق التجارية وضغط الجدول الزمني.

تشهد الساحة الرياضية العالمية اليوم إحدى أشدّ المعارك الإدارية والمالية وأخطرها في تاريخ كرة القدم الحديث، معركة لا تُدار داخل المستطيل الأخضر، بل في أروقة البنوك الاستثمارية ومكاتب صناع القرار.

في طليعة المشهد يقف جياني إنفانتينو والاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) بمشروع ضخم يُدعى "FIFA Forward Enterprise" أو (FFE) اختصاراً، مقابِل جبهة معارضة شرسة يترأسها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) وعدد من الاتحادات القارية والأندية الكبرى.

فما هي حقيقة هذه الفكرة؟ وما الأهداف المعلنة والخفية وراءها؟ وهل نحن أمام ثورة فعلية وحقيقية لتطوير اللعبة أم عملية تسليع غير مسبوقة؟

رؤية الفيفا وأهداف المشروع المعلنة

يقوم مشروع "FFE" على فكرة تنظيمية ومالية جديدة: تأسيس شركة تجارية مملوكة للفيفا، تُدمَج فيها كلّ الحقوق التجارية (البث التلفزيوني، الرعاية، التذاكر، الترخيص) وإدارة البطولات الكبرى مثل كأس العالم وكأس العالم للأندية.

من خلال هذه الشركة تخطط الفيفا لبيع حصة أقلية (تصل إلى 20%) لمستثمرين من القطاع الخاص برأس مال يهدف إلى جمع نحو 4.2 مليارات دولار، اعتماداً على تقييم أولي للشركة بـ 20 مليار دولار.

أهداف الفيفا من الخطة

ديمقراطية التمويل العالمي: يرى الفيفا أن ثروات كرة القدم تتركز حالياً في أندية وثقافات كروية محددة (خاصة في أوروبا). المشروع يسعى لإعادة توزيع هذه الثروة لضمان ألا تقتصر التنمية على القوى التقليدية.

ضخ مالي غير مسبوق: يمنح المشروع كل اتحاد من الاتحادات الـ 211 الأعضاء في الفيفا إمكانية الحصول على 20 مليون دولار بوصفه دعماً استثمارياً فورياً ومباشراً (عبر برنامج FFFP) لبناء الملاعب ومراكز التدريب، بالإضافة إلى رفع الدعم الدوري من 8 ملايين إلى 20 مليون دولار لكل دورة (2027-2030) وتزيد تدريجياً لتصل إلى 24 مليون دولار بحلول 2035.

دعم الدول النامية والصغيرة: الاستشهاد بنجاحات منتخبات مثل الرأس الأخضر وكوراساو في الوصول إلى المحافل الكبرى دليلاً على أن التمويل المستدام هو المفتاح لرفع مستوى المنافسة عالمياً.

وجهة نظر المعارضين (اليويفا والأندية الكبرى)

على الجانب الآخر، لم يتأخر رد الاتحاد الأوروبي (UEFA) ومعه اتحاد "كونكاكاف" وعدد من الدوريات الكبرى، حيث جاء بيانه حاداً وشديد اللهجة، متهماً الفيفا بالضغط على الاتحادات لانتزاع موافقتها تحت تهديد سحب العروض المالية.

المآخذ الرئيسية على المشروع:

تسليع كرة القدم: حذّر "اليويفا" من أن حقوق كرة القدم ليست أصولاً مالية تُباع وتُشترى للشركات وصناديق الاستثمار الخاصة، معتبراً أن الخطة تفقد اللعبة روحها واستقلاليتها. استغلال الأصوات والضغط السياسي: يرى النقاد أن منح مبلغ ضخم مثل 20 مليون دولار فوراً لكل اتحاد وطني بغض النظر عن حجمه يمثل أسلوباً لشراء الولاءات والأصوات داخل الجمعية العمومية للفيفا، حيث يمتلك كل اتحاد صوتاً مساوياً لغيره. مخاطر رأس المال الخاص: دخول صناديق استثمارية تبحث عن الربح المالي السريع قد يضغط مستقبلاً على جدول المباريات ويكثف البطولات، ويزيد من الإجهاد البدني على اللاعبين لحساب العوائد المالية للمستثمرين.

خلاصة ورأي: مفترق طرق حاسم

إن النزاع الحالي بين الفيفا واليويفا ليس مجرد خلاف حول أرقام أو ميزانيات، بل هو صراع حول "هوية كرة القدم العالمية".

من الناحية الاقتصادية والتنموية، لا يمكن إنكار أن الاتحادات الصغيرة في أفريقيا، وآسيا، وأميركا الكاريبية، وأوقيانوسيا تحتاط بشدة لمثل هذه المبالغ الضخمة التي قد تحدث قفزة نوعية في بنيتها التحتية وتطوير ناشئيها. بالنسبة لهذه الدول، يُعتبر مشروع الفيفا فرصة تاريخية للعدالة المالية.

لكن في المقابل فإن المخاوف التي يطرحها الاتحاد الأوروبي والنقاد حول مخاطر رهن الحقوق التجارية للعبة لصالح مستثمرين من خارج المنظومة الكروية، وضغط الجدول الزمني للمسابقات واستخدام "الجزرة المالية" أداةَ فرضِ أمرٍ واقع هي في الحقيقة مخاوف مشروعة وتتطلب درجة عالية من الوضوح والحوكمة والشفافية.

النتيجة

كرة القدم تقف اليوم أمام مرحلة مفصلية ومهمة، فإما أن ينجح إنفانتينو في إقناع أغلبية الاتحادات لتمرير مشروعه وإعادة تشكيل خريطة المال في الرياضة الشعبية الأولى عالمياً، وإما أن ضغط القوى الأوروبية والكبرى سيفرمل هذا التوجه لصالح الإبقاء على النموذج التقليدي لإدارة اللعبة.