بين الضرب والقميص والصورة.. ميسي يختصر سحر كرة القدم

- يواصل ليونيل ميسي، قائد منتخب الأرجنتين، تألقه في كأس العالم 2026، حيث سجل في جميع المباريات وقاد فريقه للتأهل إلى ثمن النهائي لمواجهة مصر، مما يعزز هيمنته على الأرقام القياسية في البطولة. - رياض محرز، لاعب المنتخب الجزائري، أشاد بميسي بعد خسارة الجزائر أمام الأرجنتين، مؤكداً أن وجود ميسي هو ما يصنع الفارق، مما يعكس تأثيره الكبير رغم تقدمه في السن. - لاعبو الرأس الأخضر والأردن يسعون للحصول على قميص ميسي بعد المباريات، مما يبرز شعبيته وتأثيره العالمي، حيث يتفاعل ميسي بإيجابية رغم التدخلات القوية التي يتعرض لها.

يُواصل قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي (39 عاماً) خطف الأضواء بأرقامه القياسية وعروضه الفنية، وقد أثبت خلال مشاركته في كأس العالم 2026، أنه ما زال قادراً على صنع الفارق بعدما سجل في كل المباريات التي خاضها مع منتخب "التانغو"، كما أنه يُهيمن على معظم الأرقام القياسية في البطولة، وهو قادر على تحسين أرقامه، بعد تأهل المنتخب الأرجنتيني إلى ثمن النهائي لمواجهة منتخب مصر.

🔴🔴|| تصريح رياض محرز 🇩🇿 عن الخسارة أمام الأرجنتين 🇦🇷 :



''هم لديهم ميسي... وهذا ما أحدث الفرق!''



سؤال لمحرز: هل ميسي هو حارس مرمى؟ أو يلعب في الدفاع لكي يحبط هجمات الكراغلة مثلا؟!



الأرجنتين منتخب متكامل هذا ما لا يقول محرز !!!



شواكر لافريك تماركا عليهم الهاتريك والسلام 😂 pic.twitter.com/7KubBdpRoH — Kinan Moutaraji - (ساخر مغربي) (@kinan_moutaraji) June 17, 2026

ويحظى "البولغا" بدعم قوي من الجماهير، بل إنه نجح بانتزاع اعتراف وإعجاب منافسيه من مباراة إلى أخرى، من خلال الإشادة التي يجدها في كل مباراة من خصومه، وأكبر دليل على ذلك ما قاله الجزائري رياض محرز، بعد خسارة "الخضر" في مباراتهم الأولى أمام الأرجنتين، حيث قال في تفسير الهزيمة (0ـ3) بعد هاتريك من قائد الأرجنتين: "بإمكانهم التسجيل في أي لحظة، لديهم ميسي، وهذا ما يصنع الفارق". وتؤكد شهادة لاعب الأهلي السعودي، قوة النجم الأرجنتيني، الذي لم يتأثر بتقدّمه في السن، وما زال يكتب التاريخ بالأرقام والعروض المثالية.

وبعد المواجهة القوية أمام منتخب الرأس الأخضر في دور الـ32، تجمّع لاعبو المنتخب الأفريقي بالقرب من حجرات ملابس منتخب "التانغو" أملاً في الحصول على صورة للتاريخ مع النجم الأرجنتيني الذي تفاعل إيجابياً مع طلباتهم، رغم أنه تعرّض لتدخلات قوية خلال المباراة. والدليل أن ميسي بنفسه اعترف لأحد الصحافيين بعد اللقاء حيث أكد أن لاعبي الرأس الأخضر يطلبون القميص منه، بعد أن كانوا قد عاركوه في الملعب.

وهذا الأمر يتكرر تقريباً في كل المباريات، إضافة إلى سعي معظم اللاعبين إلى الحصول على قميص ميسي بعد كل مباراة. وقد شهدت مباراة الأردن والأرجنتين في الجولة الثالثة، موقفاً طريفاً، بما أن نجم "النشامى" موسى التعمري، يُلقب بين الجماهير بـ"ميسي الأردن" ومن الصدف أن ميسي في نسختيه: الأصلية وكذلك الأردنية سجل في المباراة، فقد دخل التعمري بديلاً وهز الشباك، وردّ عليه ميسي الحقيقي، الذي شارك بديلاً أيضاً وسجل من مخالفة مباشرة.

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🗣️ المراسل : "أنظر كيف ينتظرك أولئك الذين جعلوك تعاني، الذين عانيت منهم الان يلتقطون الصور ويريدون توقيعك" [يقصد لاعبي الرأس الأخضر]



🗣️ ميسي: "لقد طلبوا مني القميص أيضًا، لكن داخل الملعب يقومون بضربي." 😅 pic.twitter.com/6hkJV6LoVS — EPL World (@EPLworld) July 4, 2026