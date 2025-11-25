بين البرتغال وتونس.. هذه الوجهة الأقرب إلى يوسف الشرميطي

- يسعى الاتحاد التونسي لكرة القدم لضم يوسف الشرميطي، مهاجم نادي رينجرز الاسكتلندي، إلى صفوف "نسور قرطاج"، ضمن استراتيجية استقطاب اللاعبين المغتربين ذوي الجنسية المزدوجة. - رغم جهود المدير الرياضي زياد الجزيري، يرفض الشرميطي تمثيل تونس، مفضلاً انتظار فرصة الانضمام إلى منتخب البرتغال الأول، حيث يشارك حالياً مع منتخب البرتغال تحت 21 عاماً. - الاتحاد التونسي قد يستأنف المحادثات مع الشرميطي قبل كأس العالم 2026، رغم التحديات، في محاولة أخيرة لضمه إلى الفريق.

يعتبر استقطاب مهاجم نادي رينجرز الاسكتلندي، يوسف الشرميطي (21 عاماً)، أحد أصعب الملفات على طاولة الاتحاد التونسي لكرة القدم، الذي يسعى منذ فترة إلى ضمه لكتيبة "نسور قرطاج"، ضمن سياسة البحث عن اللاعبين المغتربين في أوروبا من أصحاب الجنسية المزدوجة.

وبوصول المدير الرياضي الحالي لمنتخب تونس، زياد الجزيري، إلى مهامه مطلع العام الجاري، وضع الشرميطي أحدَ أولوياته، لكن كل محاولاته باءت في الوقت الراهن بالفشل، بسبب موقف اللاعب الرافض لفكرة تمثيل "نسور قرطاج"، رغم محاولة الاتحاد التونسي استغلال عدم دعوته لمنتخب البرتغال الأول، حتى الآن، وفقاً للمعطيات، التي حصل عليها "العربي الجديد". وكشف مصدر مقرب من الشرميطي، أن المهاجم الشاب أخبر الاتحاد التونسي لكرة القدم مؤخراً، عبر المقربين منه، بأنه غير متحمس لقبول دعوة "نسور قرطاج"، مشيراً إلى أنه ينتظر فرصة الانضمام إلى منتخب البرتغال الأول، وهو الهدف الأبرز، الذي ينوي تحقيقه في مسيرته الاحترافية، حتى وإن كلّفه الأمر سنوات أخرى من الانتظار.

وبحسب ما يروّج في محيط الشرميطي، فإنه تلقى وعوداً من منتخب البرتغال الأول، وهو يطارد حلمه من أجل مجاورة نجوم "برازيل أوروبا"، ومنهم الأسطورة كريستيانو رونالدو، خصوصاً أنه بصدد المشاركة بانتظام مع منتخب البرتغال تحت 21 عاماً، في خطوة قد تعتبر تمهيداً لضمه إلى الكبار مستقبلاً. ورغم صعوبة المهمة، فإن الاتحاد التونسي قد يستأنف المحادثات مع اللاعب، في محاولة أخيرة، قبل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك وكندا، وفقاً للمعطيات نفسها.