بينيتيز يعود إلى التدريب رسمياً مع باناثينايكوس اليوناني

- أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني تعاقده مع المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز، الذي سبق له تدريب ليفربول وريال مدريد، ليحل محل كريستوس كونتيس بعد إقالته. - وقع بينيتيز عقداً لمدة عامين مع خيار التمديد لعام إضافي، بقيمة أربعة ملايين يورو سنوياً، ليصبح أعلى راتب لمدرب في الدوري اليوناني. - يواجه بينيتيز تحدي تحسين أداء باناثينايكوس، الذي يحتل المركز السابع في الدوري المحلي، بعد بداية متذبذبة في الدوري الأوروبي.

أعلن نادي باناثينايكوس اليوناني، في بيان رسمي، اليوم الجمعة، تعاقده مع المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز (65 عاماً)، الذي أشرف سابقاً على تدريب فريقي ليفربول الإنكليزي وريال مدريد الإسباني، لخلافة كريستوس كونتيس، الذي أُقيل من منصبه بعد الهزيمة بثلاثة أهداف مقابل هدف على يد فاينورد الهولندي، ضمن منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وذكرت وسائل إعلام يونانية أن بينيتيز وقع عقداً لمدة عامين مع نادي باناثينايكوس، الذي يتخذ من أثينا مقراً له، ليعود صاحب الـ 65 عاماً مرة أخرى إلى التدريب، بعد إقالته من منصبه مع سيلتا فيغو، في شهر مارس/ آذار الماضي، عقب فشله في تحقيق النتائج المرجوة منه خلال ثمانية أشهر فقط، وتعرض فيها إلى ضغط كبير من قِبل جماهير النادي الإسباني، والتي طالبت حينها بالاستغناء عنه.

ويتضمن عقد بينيتيز الجديد مع نادي باناثينايكوس خيار التمديد لعام إضافي، وتبلغ قيمته نحو أربعة ملايين يورو (4.66 ملايين دولار) في الموسم الواحد، وهو أعلى راتب يتقاضاه مدرب في الدوري اليوناني لكرة القدم، بحسب وسائل إعلام محلية، ليعود الإسباني مرة أخرى، بعدما خطف الأنظار وبقوة في حقبته مع ليفربول الإنكليزي، الذي قاده إلى تحقيق لقب دوري أبطال أوروبا عام 2005، بالإضافة إلى مساهمته في حصد تشلسي لقب الدوري الأوروبي 2013.

وتنتظر المدرب الإسباني رافاييل بينيتيز مُهمة إنعاش حظوظ نادي باناثينايكوس، إذ يحتل بطل الدوري اليوناني 20 مرة المركز السابع في جدول ترتيب المسابقة المحلية، واستهل مسيرته في منافسات الدوري الأوروبي لكرة القدم بشكل متذبذب، بعدما تجرع مرارة الهزيمة مرتين متتاليتين، بعد فوزه في بداية مشواره هذا الموسم.