بيل: عقلية رونالدو تدفعه للتذمّر من أجل منافسة ميسي

كشف نجم كرة القدم الويلزي غاريث بيل (36 عاماً)، عن العديد من الجوانب لتجربته مع ريال مدريد، خلال حديثه في بودكاست ستيك تو فوتبول ماغازين، برفقة اللاعبين السابقين، إيان رايت وغاري نيفيل وبول سكولز. وتطرق بيل، الذي حقق مع النادي الملكي 5 ألقاب في دوري أبطال أوروبا و4 كؤوس عالم للأندية، بالإضافة إلى عدة ألقاب محلية وقارية، إلى تفاصيل الحياة داخل أحد أبرز أندية كرة القدم في التاريخ، وقدم تقييمه لشخصيات بارزة مثل كارلو أنشيلوتي وزين الدين زيدان وكريستيانو رونالدو وسيرجيو راموس.

وأكد بيل أن دوري أبطال أوروبا كان دائماً أولوية في ريال مدريد: "فقط بمجرد وصولي أدركت أنهم يضعون دوري الأبطال في المقام الأول. الوضع في إسبانيا مختلف عن الدوري الإنكليزي، فمع برشلونة وريال مدريد، وربما أتلتيكو مدريد، تعلم أن أحد الفريقين سيحصد الغالبية من البطولات. وكل شيء يركز على دوري الأبطال". وعن علاقة اللاعبين بالرئيس فلورنتينو بيريز، قال: "كونه الرئيس يجعل كل شيء أكبر وأهم. لا تريد أن تخيبه، فهو الذي تعاقد معك ووضع ثقته فيك، وعلاقتك به تختلف عن أي ملاك أندية آخرين. إنه عاشق لكرة القدم (بيريز) ويحب أن يكون حاضراً، كما لو كان منصباً سياسياً، ويريد ترك إرثه".

وتطرق بيل إلى الضغط الإعلامي بالنادي الملكي: "في التدريبات قبل المباريات يكون هناك ممر مليء بالصحافيين، وهناك صحف مخصصة لتغطية ريال مدريد فقط. الوضع هنا مختلف عن إنكلترا، تعلم أنك لا يمكنك التراخي لأنهم سيرصدونك، ويجب أن تكون مستعداً دائماً. هذا أجبرني على النضوج بسرعة"، وأضاف عن حياته خارج الملعب: "الكثير من اللاعبين يحبون البروز والظهور، لكني كنت أريد فقط اللعب ثم العودة إلى المنزل مع عائلتي، لم أرغب بالدوامة الإعلامية التي تأتي مع ذلك".

وعن جدل مغادرته الملعب قبل نهاية مباراة الكلاسيكو في 2019، أوضح: "كنا نغادر إذا كنّا مصابين قبل 10 دقائق من النهاية. غادرت في الدقيقة 82 لتجنّب الزحام وجرى تصويري، لكنني كنت أتصرف كما يفعل الآخرون، ربما تلقيت انتقادات أكثر من اللازم". وأضاف عن شائعة تأثير الغولف على وضعه كلاعب كرة قدم: "لم يكن لها علاقة، كنت محترفاً وألتزم بعدم اللعب قبل 40 ساعة من المباراة".

وعن اللعب مع كريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة، قال: "العلاقة في غرفة الملابس كانت ممتازة، لم نكن نختلف أبداً. كنت ألعب بجانب كريستيانو على الجناح، وهو كان يربط الفريق كله". وعن العمل التكتيكي: "لم نكن نقوم بالكثير من العمل التكتيكي، فالجميع أفضل في مركزه، ومعرفة زملائك في الملعب كانت كافية. أحياناً كنت أضحي دفاعياً لأن كريستيانو لا يتراجع كثيراً". كما تذكر بيل هدفه في نهائي كأس ملك إسبانيا ضد برشلونة بالقول: "كان ذلك أول موسم تلقيت فيه انتقادات، وسجلت هدفاً في النهائي، مما خفف الضغط عني".

وعن رونالدو، قال بيل: "عندما شاهدته في إنكلترا كان جناحاً، لكن في مدريد بدأ يتحول إلى هداف. كان متحمساً دائماً للتسجيل، وهذا سبب أرقامه القياسية، لكني أرى أن راموس كان القائد الأكبر، ورونالدو كان قائداً بطريقته الخاصة". وأضاف عن شخصية الدون: "هو دائماً يسعى للتسجيل وتحطيم الأرقام، يتذمر عندما لا تمرر له الكرة، يريد فقط أن يسجل ويسعى لتحطيم الأرقام القياسية وتجاوز ميسي".

وبخصوص المباريات ضد برشلونة: "كانوا دائماً المنافس الأصعب، خاصة تحت قيادة غوارديولا. كان علينا مطاردة الكرة 80 دقيقة ثم الاعتماد على الهجمات المرتدة، الفريق كان مثالياً فيها". وعن سرعته: "أود أن أقول إنني كنت الأسرع في الفريق، لكن كريستيانو ربما سيقول عكس ذلك (يضحك)"، وعن زين الدين زيدان، قال: "لعب في الدوري الإيطالي وفهم الجانب الدفاعي. لكنه لم يفعل الكثير منه في الريال… كنت تعلم أنه إذا لعبت ضد برشلونة أو بايرن، ستقوم ببعض التكتيك، أما ضد بقية المنافسين فكأننا نخوض تدريباً عادياً، تمرير الكرة، مراوغات صغيرة، التسديد على المرمى وانتهى الأمر. في المباريات الكبيرة تقوم بـ15 دقيقة تكتيك دفاعي بدل الهجوم، وهذا كل شيء. كان ينضم للتدريبات، خاصة عندما كان مساعداً لكارلو، وكانت ساقاه مثل السباغيتي أو الجيلي، وله تلك اللمسة الخاصة". وختم حديثه بوصف كارلو أنشيلوتي قائلاً: "كان الأفضل في التعامل مع اللاعبين، حتى من لا يشارك يشعر أنه صديق المفضل، ولديه قدرة مذهلة على جمع الفريق وإبقائه سعيداً".