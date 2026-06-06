بيليه وقميص مونديال 1958.. مزاد لبيعه بالملايين

- يُعتبر قميص بيليه الذي ارتداه في نهائي مونديال 1958 أمام السويد من أهم المقتنيات الرياضية، حيث يُتوقع أن يتجاوز سعره ستة ملايين دولار في المزاد العلني الذي تنظمه دار سوذبيز في نيويورك. - القميص الأزرق ذو الرقم 10، الذي ارتداه بيليه بعمر 17 عاماً وسجل به هدفين في المباراة النهائية، يُعد رمزاً تاريخياً لكرة القدم، وقد أهداه بيليه لزميله ديدي الذي أودعه في متحف رياضي بالبرازيل. - إذا تحققت التوقعات، سيصبح القميص من بين أغلى قمصان كرة القدم التي بيعت في مزاد علني، متفوقاً على العديد من المزادات السابقة.

يُعد أسطورة الكرة البرازيلية الراحل بيليه أحد مشاهير اللعبة الشعبية الأولى في العالم، حيث يحرص العديد من جماهير الرياضة على اقتناء وشراء ما يتعلق به، لكن الجميع يترقب المزاد العلني على القميص الذي ارتداه في نهائي مونديال 1958 أمام السويد.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الجمعة، أن قميص بيليه يحمل الرقم 10، وهو باللون الأزرق وظهر به عندما كان عمره 17 عاماً، حيث سيُعرض في مزاد علني من قبل دار سوذبيز في مدينة نيويورك الأميركية، وسيبدأ المزاد الإلكتروني في التاسع من شهر يونيو/حزيران الحالي حتى الـ16 من يوليو/تموز المقبل.

وتابعت الصحيفة ذاكرة أن قميص بيليه سيتجاوز سعره ستة ملايين دولار، نظراً إلى قيمته الكبرى في كرة القدم، لأن الراحل ارتداه في المواجهة النهائية ضد منتخب السويد الذي تجرع مرارة الهزيمة بخمسة أهداف مقابل هدفين، واستطاع حينها قيادة البرازيل صوب لقب كأس العالم 1958، بعدما سجل هدفين حينها، وقام بمنحه هديةً إلى زميله ديدي، الذي قامت عائلته بمنحه إلى أحد المتاحف الرياضية في البرازيل قبل عدة سنوات.

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وأوضحت الصحيفة أيضاً أن قميص الراحل بيليه بيع قبل عدة أشهر بنحو 80 ألف دولار، لكن هذا المبلغ يعد زهيداً الآن، لأن التوقعات تشير إلى بيعه مقابل ستة ملايين دولار، وفق ما ذكرته دار سوذبيز، التي حددت قيمته الحقيقية بناء على قصة هذا القميص، الذي يُعد أحد أهم المقتنيات الرياضة خلال القرن الماضي.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن التوقعات في حال تحققها بشكل كامل، فإن القميص الذي ارتداه الراحل بيليه في نهائي كأس العالم 1958 في السويد سيكون من بين أغلى قمصان كرة القدم التي بيعت في مزاد علني على الإطلاق، وسيتفوق بذلك على العديد من المزادات التي جرى تنظيمها خلال السنوات الماضية.