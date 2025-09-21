بيليغريني يقود روما لحسم "الديربي".. عاد من الإبعاد ليُسجل هدفاً ويبكي

- قاد لورينزو بيليغريني نادي روما للفوز في ديربي العاصمة ضد لاتسيو بهدف نظيف، مسجلاً هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 38، ليعزز سيطرة فريقه الذي استحوذ على الكرة بنسبة 58% وأطلق ثماني تسديدات. - رغم محاولات روما لتعزيز النتيجة في الشوط الثاني، فشل لاتسيو في استغلال الفرص المتاحة، خاصة بعد طرد رضا بلحيان في الدقيقة 86، مما أدى إلى هزيمتهم الثالثة في الموسم وتجمد رصيدهم عند ثلاث نقاط. - قبل المباراة، نجحت الشرطة الإيطالية في ضبط أدوات حادة بالقرب من الملعب الأولمبي، مما يعكس التوترات المحيطة بديربي العاصمة.

تمكن نادي روما بفضل نجمه، لورينزو بيليغريني (29 عاماً)، من حسم مواجهة "الديربي"، اليوم الأحد، بعدما استطاع التفوق على غريمه التاريخي فريق لاتسيو، بهدف مقابل لا شيء، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وبسط روما نفوذه في مجريات الشوط الأول من عمر مواجهة "الديربي"، واستطاع نجمه لورينزو بيليغريني تسجيل الهدف لـ "ذئاب روما"، في الدقيقة الـ 38، ليترجم السيطرة الواضحة، وعلو كعب فريقه، الذي قام بإطلاق ثماني تسديدات، بينها خمس بين العارضة والقائمين، بالإضافة إلى الاستحواذ بنسبة 58 % على الكرة، التي تم تناقلها بنجاح بواقع 229 تمريرة.

وخطف لورينزو بيليغريني الأضواء وبقوة، بعدما ظهر للمرة الأولى بقميص ناديه روما في الموسم الحالي، لأنه كان مُبعداً من قِبل الإدارة، التي حاولت التخلص منه، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، لكن المدرب جيان بييرو غاسبيريني طلب وجوده ضمن قائمة فريقه، الذي استطاع تسجيل هدفه، ولم يستطع كبح مشاعره، بعدما دخل في نوبة بكاء للتعبير عن الحزن الكبير، الذي كان يشعر به.

ولم تتغير الأحوال في الشوط الثاني، بعدما حاول روما تعزيز نتيجة "الديربي" بهدف ثانٍ، فيما فشل لاتسيو في استغلال الفرص التي لاحت أمامه، ولعب منقوصاً، بسبب طرد نجمه رضا بلحيان في الدقيقة الـ 86، ليتجرع مرارة الهزيمة الثالثة في الموسم الحالي من الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتجمد رصيده عند ثلاث نقاط، فيما رفعت كتيبة المدرب جيان بييرو غاسبيريني رصيدها إلى تسع نقاط، عقب الفوز في ثلاثة لقاءات وخسارة وحيدة فقط في "الكالتشيو".

ويذكر أن الشرطة الإيطالية قد أعلنت، في بيان رسمي، نجاحها في ضبط العديد من الأغراض الحادة والمضارب الخشبية والقضبان المعدنية، في منطقة قريبة من الملعب الأولمبي، قبل ساعات من إقامة مباراة "ديربي" العاصمة الإيطالية، المحفوف بالتوترات بين لاتسيو وغريمه التاريخي روما، الذي نجح في خطف الانتصار بهدف نظيف.