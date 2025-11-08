- اقترح المدرب مانويل بيليغريني فكرة ثورية مستوحاة من كرة السلة، بمنع الأندية من إعادة الكرة إلى منطقتها بعد تجاوز خط المنتصف، بهدف جعل كرة القدم أكثر حيوية وديناميكية. - بيليغريني يرى أن القوانين الحالية لا تخدم جمالية اللعبة، ويشجع على التفكير الهجومي والإبداعي، مؤكدًا أن التغيير سيزيد من سرعة ومتعة المباريات. - رغم التزامه مع ريال بيتيس، يطمح بيليغريني لتدريب منتخب تشيلي، مشددًا على أهمية تطوير الأداء الجماعي وتحقيق الانتصارات.

استوحى المدرب التشيلي مانويل بيليغريني (72 عاماً) من كرة السلة فكرة ثورية ربما تغيّر شكل كرة القدم، حين دعا إلى منع الأندية من إعادة الكرة إلى منطقتها بعد تجاوز خط المنتصف. الفكرة الجريئة طرحها المدرب المخضرم بعد فوز فريقه ريال بيتيس الإسباني على أولمبيك ليون الفرنسي (2-0)، أول من أمس الخميس، في بطولة الدوري الأوروبي، وأكد أنّ الوقت حان لجعل اللعبة أكثر حيوية وديناميكية، بعيداً عن التمريرات الجانبية والعودة المملة إلى الخلف.

وأثار بيليغريني النقاش عندما شبّه فكرته بقانون "عدم العودة إلى المنطقة" في كرة السلة، وأوضح أنّ السماح بالتمرير إلى الخلف يقتل الإيقاع ويُبطئ من وتيرة اللعب، وذلك في تصريحات نقلها موقع راديو "آر إم سي سبورت" الفرنسي، أمس الجمعة. وقال المدرب التشيلي: "تطبيق هذا التغيير سيجبر اللاعبين على التفكير نحو الأمام، وسيقود إلى مباريات أكثر سرعة ومتعة"، ثم أضاف: "كرة القدم تحتاج إلى تحديث يواكب متطلبات الجماهير الحديثة".

واستند بيليغريني في طرحه إلى قناعته بأن القوانين الحالية، رغم دقّتها، لا تخدم جمالية اللعبة كما ينبغي، واعتبر أنّ التعديلات التي تُناقش حالياً بشأن قاعدة التسلل أقل أهمية من أفكار تُشجع على الهجوم والإبداع. وتابع حديثه: "الكرة يجب أن تبقى في اتجاه المرمى، لأن الجمهور يريد الإثارة لا التحفّظ"، ودعا خبراء اللعبة إلى دراسة هذه الفكرة بعقل منفتح بدلاً من رفضها تلقائياً.

واستبعد المدرب التشيلي أن يؤدي اقتراحه إلى تغيير جذري في طبيعة اللعبة، لكنه أشار إلى أنّ التطور ضروري لإبقاء كرة القدم في صدارة الرياضات الجماهيرية، وقال: "إضافة عنصر يمنع العودة إلى نصف الملعب ستتيح مزيداً من الفرص وتزيد من الضغط على الدفاعات، ما يعني أهدافاً أكثر ومباريات أكثر متعة".

وواصل بيليغريني الحديث عن مستقبله، وأشار إلى أنّ هدفه الأكبر يبقى تدريب منتخب تشيلي في كأس العالم يوماً ما، لكنه شدد على التزامه الحالي مع نادي ريال بيتيس، وأوضح أنّ الأهم بالنسبة إليه هو تطوير الأداء الجماعي وتحقيق الانتصارات، ليؤكد أنّ مثل هذه الأفكار ليست للجدل فقط، بل لتطوير اللعبة التي يعشقها منذ 37 عاماً على مقاعد التدريب.