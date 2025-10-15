بيليرين يدعو لاعبي الكرة إلى كسر الصمت وإيقاف الإبادة في غزّة

- هيكتور بيليرين، لاعب ريال بيتيس، يدعو لاعبي كرة القدم لكسر الصمت وإيقاف الإبادة في غزّة، مؤكدًا أن ما يحدث هو إبادة جماعية تُرتكب أمام العالم. - ينتقد بيليرين اللامبالاة الرياضية تجاه مأساة فلسطين، مشيرًا إلى أن الأعذار القديمة لم تعد مقبولة، ويهاجم صمت المؤسسات الكروية التي تتجاهل القضية الفلسطينية. - يدعو بيليرين اللاعبين لاستخدام شهرتهم للتأثير ضد الظلم، مؤكدًا أن التضامن واجب إنساني، ويحث الوسط الرياضي على تجاوز المصالح السياسية والتجارية.

رفع لاعب نادي ريال بيتيس الإسباني، هيكتور بيليرين (30 عاماً)، صوته عالياً، داعياً لاعبي كرة القدم في العالم إلى كسر الصمت وإيقاف الإبادة في غزّة، في تصريح جريء أعاد تسليط الضوء على الموقف الأخلاقي للرياضة من المآسي الإنسانية. وأكد بيليرين أنّ ما يجري في القطاع لا يمكن وصفه إلا بأنه إبادة جماعية تُرتكب أمام أنظار العالم، كما دعا زملاءه إلى التحرّك وعدم الاكتفاء بالمشاهدة.

وانتقد بيليرين حالة اللامبالاة التي تسود الأوساط الرياضية تجاه مأساة الشعب الفلسطيني، فقال لصحيفة "أي بي سي" الإسبانية، أمس الثلاثاء: "أعتقد أنّ إبادة جماعية تُرتكب في غزّة، ونحن نراها على هواتفنا كل يوم". وأوضح أنّ الأعذار القديمة لم تعد مقبولة، فأضاف: "قبل خمس سنوات، كان من الممكن القول: لا أملك معلومات كافية عن الصراع، أمّا اليوم فلا يمكن لأحد أن يتذرّع بالجهل، فالعالم يرى كل شيء بوضوح".

وهاجم اللاعب صمت المؤسسات الكروية التي تملك منبراً مؤثراً في الرأي العام، وأشار إلى أنّ كرة القدم تتحوّل أحياناً إلى ساحة انتقائية في التعاطف، وصرح: "حين تعرّضت أوكرانيا للهجوم، سارع الجميع إلى إظهار التضامن، لكن عندما يتعلّق الأمر بفلسطين، تتبدّل المواقف وتُخنق الأصوات داخل الملاعب". وانتقد محاولات رابطة الدوري الإسباني "إخماد أي احتجاج يتعلّق بغزّة"، معتبراً ذلك "انحيازاً يخالف مبادئ الإنسانية".

وواصل بيليرين دعوته إلى أن يتحمّل لاعبو كرة القدم مسؤوليتهم الأخلاقية، فأكد أنّ الصمت لم يعد خياراً، وأنّ النجوم الذين يتمتّعون بتأثير واسع عليهم استخدام شهرتهم لرفع الصوت ضد الظلم، وقال: "نحن نملك منصة هائلة للتأثير، وعلينا أن نستخدمها من أجل من لا يملكون صوتاً. العالم لا يحتاج إلى مزيد من الشعارات، بل إلى مواقف شجاعة".

واستعاد بيليرين في ختام حديثه موقف زميله الإسباني بورخا إيغليسياس الذي سبق أن عبّر عن تضامنه مع غزّة، وأومأ إلى أنّ التضامن يجب أن لا يكون استثناءً بل واجباً إنسانياً، ودعا الوسط الرياضي إلى الارتقاء فوق المصالح السياسية والتجارية، لأن "الضمير الإنساني هو ما يجعل الرياضة نبيلة حقاً". وبذلك، أطلق بيليرين نداءه الصريح لكسر الصمت وإيقاف الإبادة في غزّة، في لحظة يحتاج فيها العالم إلى أصوات لا تخشى الحقيقة.