بيلنغهام يُطالب ريال مدريد بنجم مانشستر سيتي

- جود بيلنغهام يحث إدارة ريال مدريد على استغلال فرصة رحيل بيب غوارديولا عن مانشستر سيتي للتعاقد مع النجم النرويجي إرلينغ هالاند في الصيف المقبل، رغم تعقيدات الصفقة بسبب عقد هالاند الممتد حتى 2034. - ريال مدريد يدرك قيمة هالاند ومستعد لدخول مفاوضات مباشرة، لكن العقبة تكمن في عدم رغبة مانشستر سيتي في بيع عقده إلا بعرض قياسي يصل إلى 200 مليون يورو. - بيلنغهام، الذي يتمتع بعلاقة صداقة قوية مع هالاند، مستعد لإقناعه بالضغط على إدارة مانشستر سيتي للتفاوض مع ريال مدريد، لتعزيز صفوف الفريق الملكي قبل الموسم القادم.

وجه قائد خط وسط نادي ريال مدريد، الإنكليزي جود بيلنغهام (22 عاماً)، طلباً إلى إدارة الفريق الملكي بضرورة التحرك بسرعة، من أجل استغلال فرصة رحيل المدرب بيب غوارديولا عن مانشستر سيتي، من أجل حسم صفقة نجم كبير في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الاثنين، أن جود بيلنغهام طلب من إدارة نادي ريال مدريد العمل على الدخول في مفاوضات مباشرة مع النجم النرويجي، إرلينغ هالاند، حتى يكون أحد أبرز الصفقات، التي سيحسمها النادي الملكي في "الميركاتو" الصيفي المقبل، لكن المشكلة والعقبة الرئيسية تكمن في عدم رغبة القائمين على مانشستر سيتي في بيع عقد المهاجم الهدّاف.

وأوضحت أنّ إدارة نادي ريال مدريد تعلم قيمة إرلينغ هالاند، ولن تتردّد نهائياً في دخول المفاوضات المباشرة مع النجم النرويجي، لكنها تعلم جيداً أن القائمين على مانشستر سيتي في موقع قوة، لأنهم يمتلكون عقد المهاجم الهدّاف حتى صيف 2034، الأمر الذي يجعل حسم الصفقة معقدة للغاية، إلا في حال قدّم الفريق الملكي عرضاً بنحو 200 مليون يورو، وهو رقم قياسي.

وتابعت أنّ بيلنغهام يمتلك علاقة صداقة قوية مع هالاند، وبخاصة أنهما لعبا سوياً مع دورتموند الألماني، بالإضافة إلى الإنكليزي أبدى استعداده التام، حتى يعمل على إقناع النرويجي بالضغط على إدارة مانشستر سيتي، كي تجلس على طاولة المفاوضات مع ريال مدريد، الذي يعمل كثيراً خلال الفترة الحالية، من أجل ترتيب البيت الداخلي وتنظيم الصفوف، قبل انطلاق الموسم القادم.

وختمت الصحيفة تقريرها بالإشارة إلى أن بيلنغهام يُريد أن يحيط نفسه بنجوم من شأنهم رفع مستوى المنافسة لنادي ريال مدريد في الموسم القادم، وبخاصة أن قدوم هالاند سيعمل على حلّ مشكلة رأس الحربة، التي يعاني منها الفريق الملكي منذ رحيل قائده السابق كريم بنزيمة، لذلك ربما سيكون الجميع على موعد مع صفقة قياسية في الصيف المقبل سيكون بطلها النرويجي الهدّاف.