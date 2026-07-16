بيلنغهام ينفي شجاره مع ميسي: من الشرف اللعب ضده

- أثار الحوار بين جود بيلنغهام وليونيل ميسي خلال نصف نهائي كأس العالم 2026 جدلاً واسعاً، حيث فُسّر على أنه مشاجرة كلامية، لكن بيلنغهام أوضح أنه كان نقاشاً حول قرار تحكيمي، مؤكداً احترامه لميسي. - أكد بيلنغهام أن الحديث مع ميسي كان عادياً، وأنه لم يكن هناك أي خلاف، مشيراً إلى أن البعض ضخموا الأمر بلا داعٍ، وأنه كان شرفاً له اللعب ضد ميسي رغم الهزيمة المؤلمة. - تمكن منتخب الأرجنتين من تحقيق "ريمونتادا" مثيرة، بفوزهم على إنكلترا 2-1، ليعبروا إلى النهائي، بينما فشل منتخب إنكلترا للمرة الثالثة في تاريخه في تجاوز نصف النهائي.

أثار الحوار الذي دار بين نجم منتخب إنكلترا جود بيلنغهام وقائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، خلال مواجهة نصف نهائي بطولة كأس العالم 2026، الكثير من الجدل بين وسائل الإعلام العالمية، التي فسّرت الأمر على أنه عبارة عن مشاجرة كلامية بين اللاعبين، بسبب ضغط اللقاء، الذي انتهى لصالح كتيبة المدرب ليونيل سكالوني بهدفين مقابل هدف.

ونقلت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الخميس، عن جود بيلنغهام قوله، إن ما حدث لم يكن عبارة عن مشاجرة كلامية نهائياً مع ليونيل ميسي خلال مباراة نصف النهائي، بل عبارة عن حديث بين لاعبين حول قرار تحكيمي حدث داخل اللقاء، ولا يوجد شيء بينهما، بل العكس تماماً، لأن النجم الإنكليزي أكد "احترامه" الكبير لقائد منتخب الأرجنتين.

وقال جود بيلنغهام: "لقد كنت أتحدث معه عن خطأ حصل داخل المباراة، ولم يكن هناك كلام سيئ كما اعتقد البعض، وهذا ما كنت متأكداً منه، لأن هناك العديد من الأشخاص قاموا بتضخيم ما حدث، ولا يوجد شيء يستحق الذكر نهائياً، والأمر عبارة عن قيام ميسي بالإشارة إلى حالة تحكيمية حدثت في اللقاء، وأبلغته بأن نقاشي مع الحكم يعود إلى خطأ احتسب ضدي".

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وأوضح بيلنغهام: "أبلغت ميسي بأن عليه تحمل ما يحصل داخل المباراة، والحديث كان عادياً للغاية. بالنسبة لي كان من الشرف أن ألعب ضد ليونيل، ولا يوجد بيننا خلاف أو مشكلة، رغم أن الهزيمة كانت مؤلمة للغاية بالنسبة لي، لكن اللعب في مباراة أمامه كانت مميزة". ويذكر أن منتخب الأرجنتين استطاع تحقيق "ريمونتادا" مثيرة للغاية، بعدما قلب رفاق القائد ليونيل ميسي النتيجة لصالحهم بهدفين مقابل هدف، وتمكنوا العبور من عقبة منتخب إنكلترا، الذي فشل للمرة الثالثة في تاريخه من عبور نصف نهائي بطولة كأس العالم (حصلت في أعوام 1990، 2018 و2026).