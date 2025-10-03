- يعاني جود بيلنغهام من أزمة فنية بعد عودته من إصابة وعملية جراحية، مما أدى إلى استبعاده من تشكيلة منتخب إنكلترا للمباراتين المقبلتين ضد ويلز ولاتفيا. - رغم مشاركته مع ريال مدريد، لم يقتنع المدرب توماس توخيل بمستواه، وقرر استبعاده بجانب جاك غريليش وفيل فودين، بينما استدعى ماركوس راشفورد. - أكد توخيل عدم وجود مشكلة شخصية مع بيلنغهام، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يستعد مستواه الكامل بعد.

يعيش نجم نادي ريال مدريد الإسباني الإنكليزي جود بيلنغهام (22 سنة) أزمة فنية مُستمرة منذ عودته من الإصابة القوية والعملية الجراحية التي أجراها قبل أشهر، وذلك بعد عدم استدعائه إلى تشكيلة منتخب إنكلترا التي ستخوض مباراتين، واحدة منهما ودية والأخرى في التصفيات الأوروبية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026.

وأعلن مدرب منتخب إنكلترا الألأماني توماس توخيل عن عدم استدعاء لاعب خط الوسط جود بيلنغهام لخوض المباراتين المقبلتين أمام كل من ويلز (ودية) ولاتفيا (التصفيات الأوروبية)، بسبب عدم استعادته مستواه الفني منذ تعرّضه لإصابة قبل أشهر وإجرائه عملية جراحية في الكتف. ويأتي هذا القرار بعد أن شارك اللاعب دقائق قليلة مع فريق ريال مدريد الإسباني في أربع مباريات، وشارك آخر مباراة أمام أتلتيكو مدريد أساسياً في التشكيلة التي خسرت (2-5) السبت الماضي.

ورغم عودة بيلنغهام للمشاركة في التشكيلة الأساسية مع نادي ريال مدريد أمام أتلتيكو، إلا أن توخيل لم يقتنع وقرر الاستمرار في استبعاده من القائمة التي يغيب عنها أيضاً جاك غريليش، أفضل لاعب في الدوري الإنكليزي الممتاز مع إيفرتون في شهر أغسطس/ آب الماضي، وكذلك فيل فودين الذي عاد ليستعيد بريقه مع فريقه مانشستر سيتي الإنكليزي. في المقابل، استدعى المدرب الألماني ماركوس راشفورد لاعب برشلونة الإسباني بعد بدايته القوية مع النادي الكتالوني، في وقت يغيب كونور غالاغير، لاعب أتلتيكو مدريد.

وتُعد مواجهة ويلز المقررة الخميس المقبل ودية، بينما تقام مباراة لاتفيا في الـ14 من الشهر الحالي ضمن تصفيات كأس العالم. وتتصدر إنكلترا مجموعتها برصيد 15 نقطة من أصل 15 ممكنة، بفارق سبع نقاط عن منتخب ألبانيا صاحب المركز الثاني.

ونفى توخيل في مؤتمر صحافي، اليوم الجمعة، أن تكون لديه مشكلة مع بيلنغهام وقال: "لا. ليست لدي أي مشكلة معه أو مع فيل فودين أو مع جاك غريليش. بيلنغهام دائماً ما يستحق أن يكون هنا، لكن لم يستعد مستواه في ريال مدريد بعد. لم ينهِ مباراة كاملة".