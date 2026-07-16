بيلنغهام يعتدي على لاعب أرجنتيني.. لقطة أشعلت نهاية المعركة

- شهدت نهاية مباراة نصف نهائي كأس العالم 2026 بين إنكلترا والأرجنتين حادثة مثيرة، حيث اعتدى جود بيلنغهام على فالنتين باركو، مما أشعل شجاراً بين اللاعبين، لكن تم احتواء الموقف سريعاً. - رغم الأداء المميز لبيلنغهام خلال البطولة وتسجيله خمسة أهداف، إلا أنه افتقد التركيز في اللحظات الحاسمة من المباراة، مما أثر على فرص إنكلترا في التأهل. - احتفل لاعبو الأرجنتين بتأهلهم إلى المباراة النهائية، بينما عانى بيلنغهام من الإحباط بعد هدف التعادل الذي صعّب مهمة فريقه.

أشعل مهاجم منتخب إنكلترا، جود بيلنغهام (23 عاماً) نهاية مواجهة نصف نهائي كأس العالم 2026، التي جمعت منتخب "الأسود الثلاثة" بالمنتخب الأرجنتيني الفائز بنتيجة (2ـ1)، وظهر لاعب ريال مدريد وهو يعتدي على لاعب أرجنتيني بعد نهاية اللقاء، دون أن يتم الكشف عن سبب تصرفه، والذي قد يكون بدافع حالة الإحباط التي سيطرت على الإنكليز، إثر السيناريو الذي شهدته المباراة في الدقائق الأخيرة.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Jude Bellingham was seen slapping Valentin Barco on the back of his head after the FT whistle. pic.twitter.com/HhrtjxwBjZ — GoalAlert HQ ⚽️ 🥅 (@GoalAlertHQ) July 15, 2026

وخلال تجمّع لاعبي منتخب "التانغو" في وسط الميدان، للاحتفال بتأهلهم إلى المباراة الختامية من المونديال، اقترب بيلنغهام من اللاعب البديل، فالنتين باركو، وضربه على رأسه، ورغم أن مقطع الفيديو لا يُظهر أن الضربة كانت قوية وعنيفة، إلا أن تصرفه كان كفيلاً بأن يُشعل الشجار بين اللاعبين من المنتخبين، بعدما حاول لاعبو الأرجنتين الردّ على تصرف النجم الإنكليزي، ولكن في النهاية تمّ احتواء الموقف ليُواصل نجوم الأرجنتين الاحتفال بالتأهل المثير والمستحق.

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واجتهد بيلنغهام خلال المباراة بشكل لافتٍ مؤكداً أنه من أهم اللاعبين في منتخب بلاده، ولكنه هذه المرة افتقد التركيز أمام المرمى وقد لعب دوراً تكتيكياً مهماً في الانتقال من الوضع الدفاعي إلى الوضع الهجومي وخلال الدقائق الأخيرة تراجع مدافعاً وظهر محبطاً بعد هدف التعادل الذي كان يعني أن فرص إنكلترا في التأهل أصبحت صعبة أمام التراجع الكبير إلى الدفاع، وتُعتبر المشاركة ناجحة على الصعيد الفردي بالنسبة إلى بيلنغهام الذي سجل خمسة أهداف في البطولة.