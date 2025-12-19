بيلنغهام لم يعد الحل.. ريال مدريد يبحث عن صانع لعب بطلب من ألونسو

- حدد ريال مدريد آدم وارتون من كريستال بالاس كحل لمشكلات التوازن في خط الوسط، حيث يفتقر الفريق إلى لاعب تنظيم صريح قادر على قراءة اللعب وتوجيه الإيقاع. - وارتون، رغم صغر سنه، أثبت جدارته في الدوري الإنجليزي بقدرته على كسر خطوط الضغط وتمرير الكرات الحاسمة، مما يجعله مناسباً للتركيبة التكتيكية الحالية لريال مدريد. - التعاقد مع وارتون لن يكون سهلاً، إذ يطلب كريستال بالاس مبلغاً مرتفعاً يصل إلى 100 مليون يورو، مما يتطلب حلولاً مالية معقدة من ريال مدريد.

حدّد نادي ريال مدريد الإسباني، لاعب كريستال بالاس الإنكليزي، آدم وارتون (21 عاماً)، بوصفه القطعة القادرة على حلّ مشكلات التوازن التي يعانيها خط وسط الفريق هذا الموسم، في ظل الافتقار إلى لاعب تنظيم صريح.

وبحسب تقرير موقع فيجاخيس الإسباني، أمس الخميس، ترى الإدارة الرياضية للنادي أن الفريق يفتقر إلى لاعب يمتلك القدرة على قراءة اللعب وتوجيه الإيقاع، وهو ما دفع المدرب تشابي ألونسو إلى ترشيح اللاعب الإنكليزي الشاب، باعتباره الأنسب للتركيبة التكتيكية الحالية، خاصة مع الحاجة إلى لاعب يجمع بين دقة التمرير الطويل وحسن التمركز. وعلى الرغم من صغر سنه، فرض وارتون نفسه بقوة في الدوري الإنكليزي الممتاز، وفي منظومة المدرب أوليفر غلاسنر مع كريستال بالاس، ظهر لاعب ارتكاز منظّم، قادراً على كسر خطوط الضغط وتمرير الكرات الحاسمة بسلاسة، وهو ما ترى فيه إدارة ريال مدريد فرصة لاستعادة السلاسة الهجومية التي افتقدها الفريق.

وتقوم الفكرة الفنية داخل النادي على توظيف وارتون في ثنائية ارتكاز إلى جانب الفرنسي أوريلين تشواميني، لتشكيل توازن يجمع بين القوة البدنية والدقة الفنية، بما يسمح للاعبين مثل جود بيلنغهام أو أردا غولر بالتحرر من أعباء صناعة اللعب، والتركيز أكثر على اللمسة الأخيرة في الثلث الهجومي. ولن يكون التعاقد مع موهبة سيلهيرست بارك سهلاً، إذ حدّد كريستال بالاس مبلغاً مرتفعاً للتخلي عن لاعبه، مع تقديرات تشير إلى أن الصفقة قد تصل إلى نحو 100 مليون يورو، ما يفرض على ريال مدريد البحث عن حلول مالية معقّدة.