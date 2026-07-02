- جود بيلنغهام، نجم منتخب إنكلترا، قام بلقطة إنسانية بعد مباراة ضد الكونغو الديمقراطية في كأس العالم 2026، حيث توقف للرد على صحافي فنزويلي على كرسي متحرك. - بيلنغهام وجه رسالة دعم للشعب الفنزويلي بعد الزلزال المدمر، قائلاً: "كثير من التشجيع والدعم لفنزويلا، وكثير من المودة والحب لكم أيضاً". - الصحافي الفنزويلي كان يرغب في سؤال بيلنغهام عن المباراة، لكن اكتفى بتصريح خاص عن بلاده بسبب صعوبة الوضع في المنطقة المختلطة.

كان نجم منتخب إنكلترا، جود بيلنغهام (23 سنة)، بطل لقطة إنسانية في بطولة كأس العالم 2026، وذلك بعد المواجهة التي جمعت بلاده بمنافسه منتخب الكونغو الديمقراطية، والتي انتهت بفوز صعب لمنتخب "الثلاثة أسود" (2-1)، وتأهل إلى دور الـ16 في البطولة العالمية.

وخلال خروج بيلنغهام من المنطقة المختلطة المخصصة للتصريحات أمام الصحافيين، لم يتوقف النجم الإنكليزي للإدلاء بأي تصريح لأي صحافي كان حاضراً هناك، ولكنه توقف عند صحافي كان يجلس على كرسي متحرك، والذي حاول توجيه سؤال خاص له، ليتوقف بيلنغهام للرد على أسئلته.

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وتبين لاحقاً أن هذا الشخص صحافي فنزويلي اسمه مانو غوتيريز، وتوقف بيلنغهام عنده بسبب سماع كلمة فنزويلا في السؤال الذي حاول طرحه عليه، ليوجه نجم منتخب إنكلترا رسالة خاصة للشعب الفنزويلي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد قبل أيام، وقال لاعب ريال مدريد الإسباني في رسالته: "كثير من التشجيع والدعم لفنزويلا، وكثير من المودة والحب لكم أيضاً".

في المقابل، أكد الصحافي الفنزويلي أنه كان يريد سؤال بيلنغهام عن المباراة، ولكن الوضع كان صعباً في المنطقة المختلطة المخصصة للصحافيين، بسبب صعوبة رد اللاعبين على الأسئلة وكثرة الإعلاميين الحاضرين هناك، وعليه اكتفى بالحصول على تصريح خاص عن بلاده، كذلك توقف اللاعب نوني مادويكي أيضاً للإجابة عن سؤالٍ واحد طرحه عليه.

🚨🎥 لقطة إنسانية من بيلينغهام بعد المباراة ضد الكونغو الديمقراطية!



• مر بيلينغهام سريعًا في المنطقة المختلطة، لكنه توقف وتراجع عندما ناداه صحفي على كرسي متحرك لطلب رسالة للشعب الفنزويلي.



• اقترب منه النجم الإنجليزي بتواضع، وقال بالإسبانية:



"كثير من التشجيع والدعم لفنزويلا،… — كأس العالم™ (@TrendEPL) July 2, 2026