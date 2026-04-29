بيلنغهام على خطى مبابي وفينيسيوس: الرياضة بوابة للأعمال

- نادي ريال مدريد يتجاوز كونه فريق كرة قدم ليصبح كياناً اقتصادياً ضخماً، مع ميزانية تبلغ 1.248 مليار يورو، ويُعتبر الأكثر قيمة عالمياً وفق فوربس. - نجوم الفريق، مثل جود بيلنغهام، يتجهون للاستثمار الرياضي، حيث اشترى بيلنغهام حصة في نادي كريكيت، مما يعكس تحول اللاعبين إلى رجال أعمال أثناء مسيرتهم. - تجارب استثمارية مشابهة تشمل كيليان مبابي وفينيسيوس جونيور وتيبو كورتوا، مع تجارب سابقة لنجوم مثل ديفيد بيكهام، مما يعيد تعريف علاقة اللاعبين بالأندية.

يشكّل نادي ريال مدريد الإسباني نموذجاً يتجاوز كرة القدم التقليدية، ليصبح كياناً اقتصادياً ضخماً عابراً للرياضة، وهو ما تعكسه ميزانيته الهائلة التي تبلغ نحو 1.248 مليار يورو هذا الموسم، إضافة إلى تصنيفه باعتباره أكثر الأندية قيمة في العالم، وفق تقارير مجلة فوربس الأميركية. وفي ظل هذا النموذج الاقتصادي المتطور، بدأ عدد من نجوم الفريق الحاليين، آخرهم الإنكليزي جود بيلنغهام (22 عاماً)، في دخول عالم الاستثمار الرياضي، من خلال امتلاك أو المشاركة في ملكية أندية كرة قدم أو مشاريع رياضية أخرى، في ظاهرة تعكس تحول لاعب كرة القدم الحديث إلى "رجل أعمال".

بيلنغهام في عالم الكريكيت

بحسب تقرير لصحيفة آس الإسبانية، مساء الاثنين، أعلن بيلنغهام دخوله عالم الاستثمار من خلال شراء حصة في نادي برمنغهام فينيكس الخاص برياضة الكريكيت، في صفقة رمزية نسبياً، تبلغ قيمتها نحو مليون يورو، لكنها تحمل أبعاداً مستقبلية كبيرة، في ظل تطور هذه الرياضة اقتصادياً. وتعكس هذه التحركات اتجاهاً جديداً داخل كرة القدم الحديثة، حيث لم يعد الاستثمار مقتصراً على اللاعبين المعتزلين أو رجال الأعمال، بل أصبح جزءاً من استراتيجية النجوم أثناء ذروة مسيرتهم، ضمن نموذج اقتصادي يعتمد على تنويع مصادر الدخل وبناء نفوذ خارج المستطيل الأخضر.

وقبلها، أصبح الفرنسي كيليان مبابي أحد أبرز المستثمرين الشباب بعدما استحوذ عبر شركته الاستثمارية على حصة كبيرة في نادي كان الفرنسي، في صفقة قُدّرت بما بين 15 و20 مليون يورو، ما منحه سيطرة شبه كاملة على النادي. إلا أن التجربة لم تكن ناجحة رياضياً حتى الآن، في ظل تراجع نتائج الفريق وهبوطه إلى الدرجة الثالثة، وسط انتقادات من جماهيره. أما البرازيلي فينيسيوس جونيور فقد دخل مجال الاستثمار من بوابة الدوري البرتغالي من خلال قيادة مجموعة استحوذت على 80% من نادي ألفيركا مقابل نحو عشرة ملايين يورو، في خطوة تهدف إلى رفع قيمة النادي وتطويره ليكون محطة لاكتشاف المواهب البرازيلية في أوروبا.

ومن جهته، اتجه البلجيكي تيبو كورتوا إلى الاستثمار في نادي لو مان الفرنسي عبر منصة استثمارية خاصة، حيث أصبح شريكاً في ملكية النادي إلى جانب أسماء رياضية بارزة، مثل نوفاك ديوكوفيتش وعدد من الرياضيين السابقين. وتشير التقديرات إلى إمكانية تضاعف قيمة استثماره في حال صعود الفريق إلى دوري الدرجة الأولى الفرنسي.

كرة عالمية ريال مدريد يضع بطل العالم ضمن خياراته لخلافة أربيلوا

تجارب لنجوم سابقين

في المقابل، شهدت كرة القدم تجارب مشابهة لنجوم سابقين مثل ديفيد بيكهام الذي كان من أوائل الذين دخلوا مجال الملكية الرياضية عبر مشروع إنتر ميامي في الدوري الأميركي، وهو النموذج الذي فتح الباب أمام موجة استثمارية جديدة. كما دخل عدد من النجوم السابقين هذا المجال، من بينهم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي ولوكا مودريتش، عبر استثمارات متفاوتة في أندية ومشاريع رياضية، إلى جانب تجارب سابقة مثل تجربة البرازيلي رونالدو نازاريو مع نادي بلد الوليد. وتشير هذه التحولات إلى أن الرياضة عامة وكرة القدم خاصة باتت جزءاً من منظومة استثمارية عالمية أوسع، حيث يتجه اللاعبون إلى بناء مشاريع اقتصادية موازية لمسيرتهم الرياضية، في مشهد يعيد تعريف علاقة النجم بالنادي من لاعب إلى شريك ومالك محتمل.