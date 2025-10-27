بيلنغهام الهدف الأبرز لكبير البريمييرليغ في الميركاتو الشتوي

- تسعى إدارة مانشستر يونايتد لتعزيز الفريق في الانتقالات الشتوية المقبلة، مستغلةً الفترة الإيجابية الحالية لتحسين ترتيب النادي في الدوري الإنجليزي الممتاز. - كشفت صحيفة ذا ميرور عن اهتمام النادي بالتعاقد مع جوب بيلنغهام من بوروسيا دورتموند، حيث يدرس المدرب روبن أموريم إمكانية ضمه لتعزيز خط الوسط بموهبة شابة. - رغم التحديات المالية، تبدو الصفقة منطقية لمانشستر يونايتد، الذي يسعى لتقليص النفقات بعد صفقات مكلفة سابقة، مع التركيز على ضم لاعبين شباب وموهوبين.

تواصل إدارة مانشستر يونايتد، أحد كبار أندية البريمييرليغ، التخطيط لسوق الانتقالات الشتوية المقبلة، سعياً لتعزيز صفوف الفريق الذي يعيش فترة انتعاشٍ ملحوظة بعد النتائج الإيجابية الأخيرة، إذ تحاول استغلال هذه المرحلة الإيجابية من أجل تدعيم التشكيلة بعناصر جديدة تساهم في استعادة مكانة النادي بين الكبار، والعودة إلى مقدمة جدول ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز.

وفي هذا السياق، كشفت صحيفة ذا ميرور البريطانية، أمس الأحد، أن إدارة مانشستر يونايتد وضعت عدداً من الأسماء على طاولتها تحضيراً لفترة الانتقالات الشتوية المقبلة في منافسات البريمييرليغ انطلاقاً من عام 2026، ويأتي على رأسها لاعب بوروسيا دروتموند الإنكليزي جوب بيلنغهام (19 عاماً)، إذ يدرس المدرب البرتغالي روبن أموريم (40 عاماً)، إمكانية التعاقد مع اللاعب الواعد، في صفقةٍ مفاجئة قد تُعيد عائلة بيلنغهام إلى واجهة المشهد الكروي الأوروبي من جديد، لا سيما أن الشقيق الأصغر يُعد من أبرز المواهب الصاعدة في الكرة الإنكليزية.

ويعيش جوب بداية موسمٍ صعبة مع ناديه بوروسيا دورتموند في البوندسليغا، فرغم الهالة الإعلامية الكبيرة التي رافقت انتقاله إلى سيغنال إيدونا بارك قادماً من سندرلاند الصيف الماضي مقابل 25 مليون جنيه إسترليني، إلا أنه لم يتمكن بعد من فرض نفسه أساسياً في تشكيلة الفريق خلال هذا الموسم، إذ خاض فقط مباراتين أساسياً في الدوري الألماني ولم يسجّل أي هدف خلال 11 ظهوراً باللونين الأصفر والأسود، ما جعله تحت ضغط متزايد من الجماهير.

وتبدو الصفقة منطقية بالنسبة لمانشستر يونايتد من حيث السعر والموهبة، وخاصة أن النادي يسعى إلى تعزيز خط الوسط بلاعبٍ شاب يجمع بين القوة البدنية والقدرة على التقدم بالكرة. ومع ذلك، فإن العملية لن تكون سهلة في ظل الوضع المالي المعقد للنادي وسعي الإدارة، بقيادة السير جيم راتكليف، إلى تقليص النفقات بعد سلسلة من الصفقات المكلفة التي أبرمها الفريق في السنوات الأخيرة من أجل الظهور بمستوى جيد في منافسات البريمييرليغ وكان آخرها خلال الميركاتو الصيفي الماضي.