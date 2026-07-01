بيلسا يستقيل ويفضح المستور بـ4 حقائق عن نجوم منتخب أوروغواي

قدّم المدرب الأرجنتيني مارسيلو بيلسا استقالته من منصبه في الجهاز الفني لمنتخب أوروغواي، بعدما فشل في تحقيق هدفه الرئيسي، عقب الخروج المخيب للآمال من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.

ولم يغادر مارسيلو بيلسا منصبه من دون أن يقوم بتصفية الحسابات مع نجوم منتخب أوروغواي، الذين خذلوه خلال رحلة مونديال 2026، خاصة الطريقة المؤلمة التي خسر فيها في المواجهة أمام إسبانيا، بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من مرحلة المجموعات، الأمر الذي دفع المدرب إلى التعبير عن غضبه وحزنه عقب انتهاء اللقاء، وفق ما ذكره موقع فوت ميركاتو الفرنسي، الأربعاء.

واعتبر بيلسا نفسه مسؤولاً عن الخسارة أمام إسبانيا، لكنه حمّل نجوم منتخب أوروغواي المسؤولية، بسبب تمردهم على طريقة التدريبات، بقوله: "الجميع يعرف طريقتي في التمارين، لكنهم يريدون التدرب مجموعةً واحدةً، رغم أنني شرحت لهم أن نظام المجموعتين سيوفر علينا نصف المدة المعتادة، خاصة أننا نخوض التدريبات في أجواء حارة ورطبة، وفي النهاية وافقت على طلبهم".

واستطرد بيلسا: "لقد طلب مني تقليل الاجتماعات مع النجوم، رغم أنني كنت أحاول تقديم الشرح في عدد محدود من الاجتماعات، وقبلت طلب نجوم أوروغواي، وهذا جرى بعد نهاية المباراة الودية ضد الولايات المتحدة الأميركية، وقبل اتخاذ قرار الموافقة على هذا الطلب، قمت بدراسته، وتناقشت مع الجهاز الفني والإداري، ووافقت في النهاية، لكنني واجهت العديد من المشاكل بعدها".

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وأكد بيلسا في حديثه أن هناك مجموعة مكونة من خمسة نجوم في منتخب أوروغواي لم يقدموا الأداء المنتظر منهم في المواجهة ضد إسبانيا، رغم أن المدرب تحدث معهم عن خططه، وحاجته إلى تغيير مراكزهم مع إعطاء العديد من الأمثلة، لأنهم يفعلون ذلك مع أنديتهم، بالإضافة إلى أن هناك لاعبين كانوا في كامل لياقتهم البدنية، وطلب المدير الفني منهم عدم التدرب، لتجنب الإرهاق الذي سيحصل في مرحلة المجموعات ببطولة كأس العالم.

وختم بيلسا حديثه: "إخراج لاعب في الدقيقة 60 من عمر المباراة لا يعرضه للخطر، لأن هذا كلام سخيف، وهذا جزء من وظيفته، ودوري مدرب العمل وفق الرؤية التي أمشي عليها، وما حدث مع فالفيردي على وجه الخصوص هو أنني تكلمت معه بصراحة قبل انطلاق كأس العالم، وأخبرته بحاجتي إلى تغيير مركزه في المنتخب، وأعطيته العديد من الأمثلة التي فعلها مع نادي ريال مدريد، ووافق على كل شيء".