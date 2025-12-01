بيكيه يفجّر الجدل باقتراح إلغاء الإرسال الثاني في التنس

- جيرارد بيكيه، المدافع السابق لنادي برشلونة، يقترح تغيير قواعد التنس لجعلها أكثر سلاسة وسرعة، مثل منح النقطة مباشرة للمنافس عند الخطأ في الإرسال الأول، مستلهماً من الكرة الطائرة. - اقتراح بيكيه يثير جدلاً واسعاً وانتقادات من عشاق التنس التقليديين الذين يعتبرونه تهديداً لتوازن اللعبة التاريخي، مما يضعه في موقف محرج. - يأتي هذا الجدل بعد فشل مشروع بيكيه السابق لتجديد نظام كأس ديفيز، الذي انهار بسبب خلافات مالية وتأثيرات جائحة كورونا.

تحدث المدافع السابق لنادي برشلونة، الإسباني جيرارد بيكيه (38 عاماً)، عن قواعد لعبة التنس، في محاولة جديدة لإحداث تغيير جذري في الرياضة، بعد تجربته السابقة الفاشلة في تعديل نظام كأس ديفيز منذ عام 2019، وبالرغم من حصوله حينها على عقد ضخم مع الاتحاد الدولي للتنس لإطلاق ثورة في البطولة، فإن المشروع انهار بعد خمس سنوات فقط، ليعود بفكرة جديدة مثيرة للجدل، تهدف إلى جعل التنس أكثر سلاسة، وتسريع وتيرة اللعب.

وقال بيكيه، في تصريحات أبرزتها صحيفة كوريري ديلو سبورت الإيطالية، أمس الأحد: "إذا أخطأ اللاعب في الإرسال الأول، تُمنح النقطة مباشرة للمنافس، لماذا يجب أن يُرسل اللاعب مرتين في التنس؟ فكروا في الأمر جيداً، هذه العملية تطيل المباراة بنحو 30 ثانية إضافية، حيث يعيد اللاعب تنطيط الكرة، والجمهور لا يرغب في مشاهدة ذلك، بل يريد متابعة النقاط نفسها، لا أحد يريد شوطاً يمتد لخمس دقائق مع تبادل المزايا حتى تصل النتيجة إلى 40-40، لست أقترح تغييرات جذرية، بل أرى أنه يجب أن تتطور اللعبة بما يتماشى مع سرعة تطور العالم، وإلا ستتراجع بالكامل".

وفتح اقتراح بيكيه أبواب الانتقادات على مصراعيها من جماهير التنس حول العالم، إذ وصف كثيرون الفكرة بأنها سخيفة وغير منطقية، ويبدو أن بيكيه استلهم اقتراحه من عالم الكرة الطائرة، إذ أُلغي منذ سنوات نظام تغيير الخدمة، وأصبحت النقطة تُمنح مباشرة للمنافس عند الخطأ في الإرسال، ولكن عشاق التنس التقليديين اعتبروا الفكرة تهديداً لطبيعة اللعبة نفسها وتشويهاً لتوازنها التاريخي، ما وضع النجم الإسباني السابق في موقف محرج.

ويأتي هذا الجدل في وقت تتصاعد فيه الانتقادات أصلاً لنظام كأس ديفيز الجديد، الذي طوّره بيكيه سابقاً بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتنس، فالتجديد الذي بدأ باتفاق تاريخي عام 2018 مع شركة "كوسموس" التابعة له بعقد يمتد 25 عاماً وبقيمة قد تصل إلى ثلاثة مليارات دولار، انتهى سريعاً بعد فشل النموذج الجديد وتراجع الاهتمام الجماهيري، فقد جرى إلغاء نظام اللعب بالأرض والخارج، واستحداث نهائيات تقام في مدينة واحدة، لكن المشروع انهار كلياً عام 2023 بسبب خلافات مالية وتأثيرات جائحة كورونا.