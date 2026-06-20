بيكو لوبيز.. رسالة "لينكد إن" تغير مصير نجم الرأس الأخضر

- بيكو لوبيز، مدافع شامروك روفرز الأيرلندي، حقق حلمه بالمشاركة في كأس العالم 2026 مع منتخب الرأس الأخضر، بفضل رسالة "لينكد إن" التي تلقاها في 2018 من المدرب روي أغواس. - رغم تجاهله الرسالة في البداية لعدم فهمه اللغة البرتغالية، عاد المدرب للتواصل معه بالإنجليزية، مما أتاح له الانضمام للمنتخب والمشاركة في مباراة ضد توغو. - لوبيز تألق في مواجهة إسبانيا في مونديال 2026، مما جعله ضمن تشكيلة النجوم البارزين في الجولة الأولى وفق شبكة "أوبتا".

يعيش نجم منتخب الرأس الأخضر بيكو لوبيز (34 عاماً) حلم المشاركة في بطولة كأس العالم 2026 للمرة الأولى في مسيرته الاحترافية، لكن مدافع نادي شامروك روفرز الأيرلندي كان مُهدداً بفقدان كل شيء لولا قراءة الرسالة التي وصلت إليه على حسابه في تطبيق "لينكد إن" في عام 2018، رغم أنه لم يفهمها في البداية، لأنها باللغة البرتغالية.

وقال بيكو لوبيز في تصريحاته التي نقلها موقع فوت ميركاتو الفرنسي أمس الجمعة: "لقد تلقيت رسالة عبر تطبيق لينكد إن من أجل الانضمام إلى منتخب الرأس الأخضر على حسابي الذي عملته عندما كنت في الجامعة قبل عدة سنوات، والرسالة كانت من المدرب السابق روي أغواس، لكنها كانت مكتوبة باللغة البرتغالية ولم أفهمهما حينها، ما جعلني أتجاهلها".

وتابع لوبيز حديثه قائلاً: "في البداية، اعتقدت أن هذه الرسالة مزعجة، ولم أعرها أي اهتمام، لكن لحسن حظي بعد تسعة أشهر، عاد المدرب روي أغواس إلى التواصل معي، لكن باللغة الإنكليزية، وفهمت معنى الرسالة، الأمر الذي جعلني أقدم له الاعتذار على الفور، وأخبرته أنه إذا كانت فرصة اللعب لصالح منتخب الرأس الأخضر لا تزال متاحة، فإنني سأكون سعيداً بالانضمام إلى التشكيلة الأساسية، وفعلاً بعد بضعة أسابيع، قمنا بإنهاء جميع الإجراءات، ولعبت مباراة في مدينة مرسيليا الفرنسية ضد منتخب توغو".

بعيدا عن الملاعب حارس مرمى الرأس الأخضر يغزو مواقع التواصل بملايين المتابعين

وأكد الموقع في تقريره أن بيكو لوبيز لم يتوقع نهائياً أن يخوض منافسات بطولة كأس العالم نهائياً، وبخاصة أنه ولد في أيرلندا ويلعب مع أحد الأندية المحلية هناك، إلا أن الرسالة لعبت دوراً رئيسياً في تحقيق حلمه، بفضل رسالة "لينكد إن" التي وصلت إليه في عام 2018، وجعلته يصبح أحد أعضاء التشكيلة الأساسية، بالإضافة إلى أنه قدّم الأداء الكبير في المواجهة الأولى في مونديال 2026 ضد منتخب إسبانيا الذي تعادل سلبياً.

يذكر أن بيكو لوبيز فرض نفسه على تشكيلة الأفضل المختارة من النجوم الذين خطفوا الأنظار إليهم في الجولة الأولى من مرحلة المجموعات في بطولة كأس العالم 2026، المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك، وفق ما ذكرته شبكة "أوبتا" البريطانية للإحصائيات الرياضية، بسبب ما فعله في المواجهة ضد منتخب إسبانيا.