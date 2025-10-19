بيكهام يتلقى عرضاً هدفه الاستحواذ على مانشستر يونايتد

تلقى أسطورة الكرة الإنكليزية السابق ديفيد بيكهام (50 عاماً) عرضاً بهدف دعم محاولة الاستحواذ على نادي مانشستر يونايتد، الذي يعاني كثيراً أزمة رياضية خانقة، جعلته يبتعد عن المنافسة على تحقيق لقب "البريمييرليغ" في السنوات الماضية، بالإضافة إلى عدم قدرة "الشياطين الحُمر"، على التأهل إلى بطولة دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، اليوم الأحد، أن ديفيد بيكهام حصل على عرض بالفعل، من أجل أن يكون سفيراً في محاولة شراء حصة الأغلبية التي تملكها عائلة غلايرز بنادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، بالإضافة إلى إمكانية حصول أسطورة نادي ريال مدريد الإسباني السابق على فرصة، لاستثمار أمواله مع "الشياطين الحُمر"، خاصة أنه يملك حصصاً ملكية في ناديي إنتر ميامي وسالفورد.

وتابعت أن شركة إماراتية تواصلت مع بيكهام، حتى يكون ضمن العرض الذي سيُقدم إلى عائلة غلايزر، خاصة أن أسطورة نادي مانشستر يونايتد السابق وجّه انتقادات لاذعة للغاية، بسبب تراجع نتائج "الشياطين الحُمر"، وأعرب صراحة عن دعوته إلى التفكير في مصلحة الفريق، وبيع جميع أسهم الأغلبية التي تمتلكها العائلة، مؤكداً في تصريحات سابقة استعداده للعب دور أساسي من أجل إنقاذ أحد أبرز أندية "البريمييرليغ".

وختمت الصحيفة تقريرها أن مجموعة "إينوس" التابعة للسير جيم راتكليف سيطرت على عمليات كرة القدم في نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، بعد شرائها حصة بلغت 27.7 % من أسهم الفريق، خلال شهر فبراير/ شباط عام 2024. وارتفعت حصة المجموعة منذ ذلك الحين إلى نحو 29 %، لكن دخول ديفيد بيكهام على الخط الآن سيعيد ترتيب أوراق "الشياطين الحُمر"، خاصة أن أسطورة الكرة الإنكليزية يملك مشروعاً.