بيكهام مهدد بالمثول أمام القضاء البريطاني لهذا السبب

- يواجه ديفيد بيكهام احتمال المثول أمام القضاء البريطاني بعد شكوى من جيرانه بسبب تجاوزات في البناء، ظهرت في مسلسل وثائقي على نتفليكس. - قام بيكهام بتعديلات على لوائح التخطيط، حيث بنى بحيرة صناعية ودمجها مع البيئة الطبيعية، مما أثار استياء الجيران الذين أكدوا عدم التزامه بالقواعد. - مجلس مقاطعة غرب أوكسفوردشاير تلقى الشكوى، وسيحدد القضاء العقوبة، بينما ينفي متحدث باسم بيكهام تلقي أي إخطار رسمي، مؤكدًا التزامهم بالقوانين.

يواجه أسطورة الكرة الإنكليزية السابق ديفيد بيكهام (50 عاماً) إمكانية المثول أمام القضاء البريطاني، بعدما رفع عدد من جيرانه في المملكة المتحدة شكوى رسمية، بعد متابعتهم مسلسلاً وثائقياً على منصة نتفليكس، ظهر فيه قائد "الأسود الثلاثة" السابق وزوجته فيكتوريا يقومان بتجاوزات في البناء المخصص له.

وذكرت صحيفة ذا صن البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن جيران ديفيد بيكهام يتابعون المسلسل الوثائقي الخاص بزوجته فيكتوريا، لكن اللقطات التي عُرضت أظهرت قيام أسطورة الكرة الإنكليزية السابق بإجراء تغييرات على لوائح التخطيط، بموجب التصاريح الممنوحة له، بعدما سُمح له ببناء بحيرة صناعية، لكنه قام بدمجها مع البيئة الطبيعية، عندما بنى مرجاً من الزهور البرية وزرع أشجاراً محلية.

وتابعت أن بيكهام أقام الشاطئ على مساحة تقدر بنحو 1000 قدم مربع، وهو تجاوز للحد المسموح به، الأمر الذي دفع الجيران إلى تقديم شكوى رسمية إلى القضاء، مؤكدين أن أسطورة الكرة الإنكليزية السابق وزوجته لم يلتزما بالقواعد الخاصة بتنسيق الحدائق، ولم يحافظا على التوازن الطبيعي، بسبب وضع أشياء بعيداً عن المخططات التي تخص المنطقة، التي يوجد بها القصر.

وختمت الصحيفة البريطانية تقريرها بأن مجلس مقاطعة غرب أوكسفوردشاير البريطانية أكد تلقيه شكوى من قِبل جيران بيكهام، الذين أكدوا أن اللقطات التي عرضت في المسلسل الوثائقي تظهر مخالفات واضحة، والقضاء سيحدد نوع العقوبة والغرامة، فيما كشف متحدث رسمي باسم الزوجين عدم تلقيهم أي إخطار رسمي حتى الآن، مع الإشارة إلى أن جميع ما هو موجود في القصر تم وفق القوانين ودون مخالفات، وقد حصلا على موافقة من السلطات المحلية في وقت سابق.