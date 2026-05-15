أمسى النجم الإنكليزي ديفيد بيكهام (51 سنة) أول رياضي ملياردير في بريطانيا، ومن أثرى الشخصيات البريطانية حالياً، وهو الذي كان واحداً من أساطير كرة القدم العالمية بتمثيله أندية مثل مانشستر يونايتد الإنكليزي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وريال مدريد الإسباني، وميلان الإيطالي، والمنتخب الإنكليزي، قبل أن يعتزل ويُصبح رئيساً لنادي إنتر ميامي الأميركي حالياً.

ونشرت صحيفة "صنداي تايمز"، الجمعة، قائمة لأبرز الشخصيات البريطانية الثرية في عام 2026، والتي ضمت الإنكليزي ديفيد بيكهام (51 سنة)، الذي تبلغ ثروته الإجمالية مع زوجته فيكتوريا هذا العام حوالي 1.185 مليار جنيه إسترليني (حوالي 1.583 مليار دولار أميركي)، وعليه أمسى الزوجان في المركز الثاني في قائمة أثرى الشخصيات من عالم الرياضة في بريطانيا خلف عائلة الرئيس التنفيذي السابق لفورمولا 1، بيرني إكليستون، التي قُدّرت ثروتها بنحو ملياري جنيه إسترليني.

ويقود بيكهام حالياً رئاسة نادي إنتر ميامي الأميركي الذي أمسى الأعلى قيمة بين أندية الدوري الأميركي لكرة القدم حالياً، بقيمة مالية بلغت 1.07 مليار جنيه إسترليني، وهو الذي حقق أموالاً طائلة أيضاً من عقود بوصفه سفيراً للعلامات التجارية مثل شركتي "أديداس" و"هوغو بوس"، في حين أن ثروة فيكتوريا بيكهام جمعتها بشكل كبير من دار الأزياء الخاصة بها، بعدما شقّت طريقها إلى النجومية عضواً في فرقة البوب "سبايس غيرلز".

بعيدا عن الملاعب تسريبات جديدة من "فوتبول ليكس"...ديفيد بيكهام في دائرة الاتهام

وانضم إلى بيكهام على قائمة الأثرياء من عالم الرياضة في بريطانيا الملاكم أنتوني جوشوا الذي حلّ في المركز الثامن بثروة تبلغ 240 مليون جنيه إسترليني، ويتقدم جوشوا على غريمه في الوزن الثقيل تايسون فيوري الذي جاء في المركز التاسع بثروة قدرها 162 مليون جنيه إسترليني، في وقت حلّ بطل العالم سبع مرات في فورمولا 1 لويس هاميلتون في المركز الخامس، بعدما بنى سائق فيراري الحالي ثروة تُقدّر بـ435 مليون جنيه إسترليني.

واحتل حامل لقب بطولة الماسترز في الغولف، الأيرلندي الشمالي روري ماكلروي، المركز السابع بثروة تبلغ 325 مليون جنيه إسترليني، وتقاسم مهاجم بايرن ميونخ الألماني ومنتخب إنكلترا لكرة القدم هاري كاين، وبطل ويمبلدون السابق في التنس الاسكتلندي المعتزل آندي موراي، المركز العاشر بثروة قدرها 110 ملايين جنيه إسترليني لكل منهما.