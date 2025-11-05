بيكفورد يكشف عن شغفه الممنوع بسباقات الموتوكروس

- جوردان بيكفورد، حارس مرمى منتخب إنكلترا ونادي إيفرتون، يعشق رياضة الموتوكروس منذ طفولته، لكنه ممنوع من ممارستها بسبب القواعد الصارمة التي تحظر الأنشطة الخطرة على اللاعبين. - رغم القيود، يظل شغف بيكفورد بالموتوكروس حياً، حيث يعيش اللحظات مع أصدقائه المتسابقين ويشعر بالإثارة عند مشاهدة السباقات. - يركز بيكفورد حالياً على موسمه مع إيفرتون وطموحاته مع منتخب إنكلترا في كأس العالم، حيث يسعى لتحقيق إنجازات كبيرة في مسيرته الكروية.

يمارس العديد من اللاعبين هوايات ورياضات أخرى بعيداً عن كرة القدم، وغالباً ما يظهر بعضهم في فعاليات خاصة أو منافسات غير رسمية تُبرز شغفهم خارج المستطيل الأخضر. وفي هذا السياق، كشف حارس مرمى منتخب إنكلترا ونادي إيفرتون جوردان بيكفورد (31 عاماً)، عن هواية لطالما راودته منذ طفولته، لكنها تظل ممنوعة عليه بموجب عقده الاحترافي مع ناديه.

وفي حديث لهيئة البث البريطانية "بي بي سي"، كشف بيكفورد، أول أمس الاثنين، أنه يعشق رياضة الموتوكروس، لكنه غير مسموح له بممارستها بموجب القواعد الصارمة التي تمنع اللاعبين من القيام بأنشطة عالية الخطورة خارج الملاعب. وقال بيكفورد: "ليس مسموحاً لي بخوضها بصفة لاعب كرة قدم، لكنني كنت سأفعلها لو استطعت، لقد كبرت وأنا أتابع السباقات كل أسبوع مع أصدقائي، وأفضل أصدقائي اليوم يشارك في بطولة بريطانيا". وأضاف: "كنت أذهب كل أسبوع تقريباً لمشاهدة السباقات، وكنا نقضي عطلاتنا في عربات متنقلة قرب الحلبة"، وأوضح أنّ أحد أصدقائه المقربين، المتسابق كارلتون هازبند، توّج بلقبه الاحترافي الأول عام 2023 في بطولة ميشلان إم سي ناشونالز إم إكس 2، ويشارك حالياً في فئة "إم إكس 1" ضمن الموسم الجاري.

ورغم القيود المفروضة عليه، يؤكد بيكفورد أن شغفه بـ"الموتوكروس" لا يزال حياً، مضيفاً: "حين أرى أصدقائي عند خط الانطلاق، وأسمع هدير المحركات، يرتفع الأدرينالين في دمي. أعيش معهم اللحظة، وأصرخ فرحاً عندما يحققون انطلاقة جيدة. إنها رياضةٌ مليئة بالإثارة".

ورغم حرمانه من ممارسة هوايته المفضّلة، يركّز بيكفورد حالياً على موسمه المزدحم مع إيفرتون، إذ لم يغب عن أي مباراة في الدوري الإنكليزي هذا الموسم. وعن طموحه الكبير مع منتخب "الأسود الثلاثة" في كأس العالم المقبلة، قال: "لقد خضنا تجارب مميزة في البطولات السابقة، والآن نملك خبرة كافية لنترجمها إلى ألقاب. رفع كأس العالم مع إنكلترا سيكون الإنجاز الأهم في حياتي، وإن تحقق حلم التتويج بلقب مع إيفرتون، فسيكون الثاني على قائمتي".