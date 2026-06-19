بيغولا تُقصي كيز وتبلغ الدور نصف النهائي في بطولة برلين

- تأهلت جيسيكا بيغولا إلى نصف نهائي دورة برلين للتنس بعد فوزها على ماديسون كيز بمجموعتين نظيفتين (7-6) و(7-6) في مباراة تنافسية تحت حرارة مرتفعة. - بيغولا مددت سلسلة انتصاراتها إلى سبع مباريات متتالية دون خسارة أمام الأميركيات هذا العام، وستواجه في نصف النهائي إما أرينا سابالينكا أو كاترينا سينياكوفا. - في مباريات أخرى، تواجه إيلينا سفيتولينا ألكسندرا إيالا، بينما تلتقي ليندا نوسكوفا مع باولا بادوسا في ربع النهائي.

تأهلت الأميركية جيسيكا بيغولا (32 سنة)، المصنفة رابعة، إلى الدور نصف النهائي من منافسات دورة برلين للتنس، إثر تفوقها على الأميركية الأخرى، ماديسون كيز، في مباراة تنافسية كبيرة، وسط حرارة مرتفعة في العاصمة الألمانية.

وأنهت الأميركية جيسيكا بيغولا (32 سنة) مواجهتها أمام الأميركية ماديسون كيز بمجموعتين نظيفتين (7-6) و(7-6)، وحققت المصنفة رابعة عالمياً انتصارها في ظل ظروف حارة خانقة في العاصمة الألمانية، وهو أول لقاء بينهما منذ أن أنهت الفائزة مشوار كيز في بطولة أستراليا المفتوحة في شهر يناير/كانون الثاني؛ إذ كسرت كل من اللاعبتين إرسال الأخرى مرة واحدة في المجموعة الافتتاحية واحتكمتا إلى شوط فاصل فازت به صاحبة الـ32 سنة.

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وتقدمت جيسيكا بيغولا في المجموعة الثانية (4-2)، لكن كيز انتفضت لتفرض شوطاً فاصلاً آخر، فازت به بيغولا بنتيجة (10-8)، لتمدد سلسلة انتصاراتها إلى سبع مباريات توالياً من دون خسارة أمام مواطناتها الأميركيات هذا العام، وستواجه الأميركية البالغة 30 عاماً إما البيلاروسية أرينا سابالينكا، المصنفة أولى عالمياً، أو التشيكية كاترينا سينياكوفا في الدور نصف النهائي.

وتلعب في وقت لاحق الأوكرانية إيلينا سفيتولينا الثامنة مع الفلبينية ألكسندرا إيالا الفائزة على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا الثانية الخميس الماضي، وفي آخر مباريات الدور ربع النهائي، الجمعة، تتواجه التشيكية ليندا نوسكوفا مع الإسبانية باولا بادوسا التي تشارك ببطاقة دعوة في البطولة الألمانية.