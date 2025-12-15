بيسوما يبرّر استنشاقه غاز الضحك

- إيف بيسوما، نجم توتنهام، يعتذر عن استنشاق غاز الضحك، موضحاً أن السرقة التي تعرض لها في منزله بلندن أثرت على حالته النفسية، مما دفعه للتصرف بشكل غير معتاد. - الصحيفة البريطانية "ذا صن" تكشف أن بيسوما، الذي يتقاضى 50 ألف جنيه إسترليني أسبوعياً، واجه مشاكل سابقة مع المخدرات، وأن السرقة الأخيرة زادت من معاناته النفسية. - بيسوما يعبر عن صدمته من السرقة التي كلفته مليون جنيه إسترليني، ويؤكد أن الحادثة أثرت عليه وعلى عائلته، مشيراً إلى محاولاته لتوضيح الموقف لوالده.

روى نجم نادي توتنهام الإنكليزي، المالي إيف بيسوما (29 عاماً)، السبب الحقيقي الذي دفعه إلى استنشاق غاز الضحك، الذي يُعاقب القانون البريطاني على حيازته واستخدامه بالسجن لمدة تصل إلى عامين، بعدما انتشر في الفترة الأخيرة تسجيل مصور للاعب، وهو يتعاطى "أكسيد النيتروز".

وقدّم إيف بيسوما اعتذاره أثناء حديثه مع صحيفة ذا صن البريطانية، الأحد، بقوله: "أنا آسف، رغم أنني رجل قوي بدنياً ونفسياً، لكن ما حدث في منزلي بالعاصمة لندن، حطم شيئاً ما في داخلي، ولم أكن أعرف ذلك، لكن أعتذر للجماهير، إلّا أن الصدمة التي عانيت منها في شهر يوليو الماضي زادت من معاناتي، وصرت أشعر بالخوف والذعر والاكتئاب، وهذا سبب تصرفاتي الأخيرة".

وأكدت الصحيفة البريطانية أن هذه المرة الثانية التي يضبط فيها إيف بيسوما، الذي يتقاضى راتباً أسبوعياً يصل إلى نحو 50 ألف جنيه إسترليني، وهو يتعاطى المخدرات، وخاصة أن إدارة ناديه توتنهام أوقفته في شهر أغسطس الماضي، لكن السرقة التي حدثت في منزله جعلته يعاني كثيراً، ليضيف: "أشعر بالسوء الشديد، وعلي أن أعتذر. عندما انتشرت الصورة، أثرت فيّ وفي كل من حولي وخاصة عائلتي، وعندما رآها والدي شعر بالذعر، حاولت أن أشرح له أنها صورة قاسية، لكنها لا تمثلني، وأعلم أنها ليست جيدة لي، لأنني لاعب كرة قدم محترف".

وأوضحت الصحيفة أن إيف بيسوما لم يستطع حتى الآن الخروج من الاكتئاب الذي يشعر به، بعدما شاهد اللصوص وهم يسرقون من منزله ساعات فاخرة، ومجوهرات وحقائب يد باهظة الثمن، وخسائره المالية من هذه العملية تقدر بنحو مليون جنيه إسترليني، ما دفعه إلى الخروج عن النص، وانتشرت تسجيلات مصورة، تظهره يتعاطى غاز الضحك الممنوع في المملكة المتحدة.

وكان إيف بيسوما، قد ظهر في تسجيل مصور، عقب السرقة قائلاً: "لينظر الجميع ماذا فعل هؤلاء اللصوص في منزلي. لقد دخلوا وسرقوا مني ساعاتي، مجوهراتي. إنه أمر جنوني، وانظروا ما فعلوه في غرفتي. هذا أمر فظيع، ولا أصدق ذلك. يا إلهي! انظروا إلى كل ساعاتي. لقد أخذوا كل شيء. أخذوا مجوهراتي. أخذوا حقائبي أيضاً".