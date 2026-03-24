بيزيكي يقلب المعادلة في "موتو جي بي" وهذه أسرار النجاح

- حقق ماركو بيزيكي فوزه الرابع على التوالي في بطولة "موتو جي بي" بعد أداء متميز في سباق الجائزة الكبرى في البرازيل، حيث انطلق من المركز الثاني وفاز بعد أداء ثابت. - واجه بيزيكي تحديات كبيرة، منها حادث في التجارب، لكنه تمكن من تحسين أدائه بفضل تعديلات فريقه، وحقق الفوز بعد منافسة شرسة. - رغم فوزه بأربعة سباقات متتالية، يفضل بيزيكي التريث والتركيز على كل سباق على حدة، مما يجعله منافسًا جديًا على البطولة.

حقق سائق فريق أبريلا، الإيطالي ماركو بيزيكي (27 عاماً)، فوزه الرابع على التوالي في منافسات بطولة العالم في "موتو جي بي"، حيث حصد انتصارين في بداية الموسم الحالي، آخرهما يوم الأحد في البرازيل، كذلك فاز بآخر جولتين في نهاية الموسم الماضي. وانطلق بيزيكي من المركز الثاني خلف فابيو دي جيانانتونيو، وفاز بالجائزة الكبرى بعد أداء ثابت خلال السباق الذي كان مثيراً على جميع المستويات.

Fastest lap after fastest lap by Marco Bezzecchi 🔥#BrazilianGP 🇧🇷 pic.twitter.com/nO8H7VYGbM — MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 22, 2026

ووفق خبر نقله موقع أتوهبدو الفرنسي، أمس الاثنين، لم تكن المرحلة الأخيرة سهلة على الإطلاق بالنسبة إلى الإيطالي. فقد عانى منذ البداية يوم الجمعة، حيث تعرض لحادث وتأخر في تسجيل أفضل الأزمنة في التجارب الأولى. واختلفت بدايته الصعبة، البعيدة عن مستواه المعهود، بشكل حاد مع سلسلة انتصاراته المتواصلة. ومع تقدم التجارب والتدريبات، سمحت له التعديلات التي أجراها مع فريقه بتغيير الأمور.

وانطلق بيزيكي من الصف الأمامي بعد أن حلّ رابعًا في سباق السرعة "سبرينت"، وتمكّن من رفع مستوى أدائه في السباق ليحقق الفوز. وفي مواجهة منافسة شرسة، ولا سيما من فابيو دي جيانانتونيو ومارك ماركيز، وجد بيزيكي القدرات اللازمة لتحقيق الفارق في المرحلة الحاسمة من السباق. وقال في نهاية السباق: "أنا سعيد للغاية، لقد كانت المرحلة صعبة. بل كان يوم الجمعة صعبًا للغاية؛ فقد بدأنا بداية سيئة. كان من الصعب الحفاظ على الحماسة في المقدمة، لكن الفريق قام بعمل رائع".

كذلك سلّط الإيطالي الضوء على التقدم الذي أحرزه خلال جائزة البرازيل، وقال: "لقد بذلت جهدي لتعويض كل ما فاتني. وأخيرًا وجدنا طريقة لجعل الدراجة رائعة. عدّلت بعض التفاصيل في أسلوب قيادتي، وشعرت بتحسن خلال الإحماء، وقلت لنفسي إنني أستطيع المنافسة. كان السباق استثنائياً، وأنا سعيد جدًا". وفي حديثه للصحافيين، علّق ماركو بيزيكي، على هذا التقدم والجهود المبذولة لتغيير الأمور: "لقد كان سباقًا جيدًا جدًا. على الرغم من أن المرحلة لم تكن سهلة لأننا بدأنا يوم الجمعة بأصعب طريقة ممكنة، وكنت في المركز الأخير طوال الوقت وتعرضت لحادث. لكن الجميع عملوا بجد، وأنا من بينهم. حاولت تحسين قيادتي وتطوير نفسي. لقد خطونا خطوة أخرى إلى الأمام، وأنا سعيد".

والآن، وبعد فوزه بأربعة سباقات جائزة كبرى متتالية في منافسات "موتو جي بي"، يُفضّل الإيطالي التريث في نهجه تجاه البطولة: "أنا سعيد بانضمامي إلى نادي الفائزين بأربعة سباقات متتالية، وعلينا مواصلة العمل والتركيز، سباق تكساس قادم، وعلينا أن نبدأ العمل بسرعة. أما بالنسبة إلى البطولة، فمن السابق لأوانه الحديث عنها، فلا يزال أمامنا 20 سباقًا. حسنًا، لقد بدأنا بدايةً موفقة، لكننا الآن سنخوض كل سباق على حدة بهدوء، ونحصد النقاط في كل نهاية سباق. أنا سعيد جدًا، لكنني سأبقى متواضعًا".

وهذه البداية القوية، تمنح بيزيكي فرصاً كبيرة من أجل المنافسة على بطولة العالم، مكذبًا التوقعات التي كانت ترشح فريق دوكاتي لحصد بطولة العالم، عبر مارك ماركيز، أو فرانشيسكو بانيايا، ولكن تألق بيزيكي يقلب المعادلة بلا شك، ويظهر منافسًا جديًا على بطولة العالم.